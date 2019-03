Provjereni oklop došao u Vijetnam: Iz Rusije stigla 64 osnovna borbena tenka T-90S

Russia Beyond

Mihail Petuhov je tom prilikom istaknuo "da je ugovor s Vijetnamom koji se tiče isporuke osnovnih borbenih tenkova T-90S u potpunosti realiziran te da je oklopna borbena tehnika isporučena našim partnerima", prenosi internetski portal Vzgljad. Ugovor je obuhvaćao isporuku 64 osnovna borbena tenka tipa T-90S.

Napominjemo da zamjenik direktora Federalne službe za vojno-tehničku suradnju (FSVTS) Mihail Petuhov predvodi rusku delegaciju na prestižnom vojnom sajmu "LIMA-2019" koji se održava u Maleziji.

Osnovni borbeni tenk T-90 je predstavljen još daleke 1992. godine. Njega je razvila i proizvela čuvena ruska tvrtka za proizvodnju tenkova i drugih oklopnih borbenih sredstava "Uralvagonzavod". On je poslije premijere brzo usvojen u naoružanje, gdje je postao glavni tenk kopnenog vida ruske vojske. Iako je ruska vojska odustala od daljnje nabave ovih tenkova 2011. godine, on se i dalje proizvodi pod oznakom T-90S, gdje je njegova kompletna produkcija gotovo u cijelosti namijenjena izvozu. Upravo zahvaljujući kombinaciji svoje funkcionalnosti i velikog prostora za integraciju paketa modernizacije koji sadrži nove sustave za upravljanje vatrom i naprednu oklopnu zaštitu, on i dalje opstaje na svjetskom tržištu naoružanja, gdje za njim vlada sve veće zanimanje.

Eksportne modifikacije ovih tenkova se u broju 1500+ nalaze u vojskama Indije, Alžira, Azerbajdžana, Sirije i dr.