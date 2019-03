CNBC: Rusi spremili kontingent od 20 hiperzvučnih raketa "Kinžal" za završnu fazu testiranja

Russia Beyond Croatia

Oko 20 hiperzvučnih ruskih raketa, od kojih se SAD u ovom trenutku ne može obraniti, nedavno su prebačene na jedan od vojnih poligona u Rusiji- javili su američki mediji, konkretno televizija CNBC koji se pozvao na neimenovane izvore, a prenijela ruska agencija Interfax.



"To ukazuje da oni (misli se na Rusiju) imaju ambiciju dalje razvijati hiperzvučno oružje, konkretno rakete tipa "Kinžal". Oni su već ustanovili da sama raketa ima odličnu osnovu za daljnji razvoj koji će podrazumijevati fino podešavanje projektila putem velikog broja testiranja" - izjavio je anonimni sugovornik ovog kanala , koji je upoznat s najnovijim izvještajima američkih obavještajnih organa.



Američki izvori navode da je hiperzvučna raketa klase "zrak-zemlja" koja je nosi naziv "Kinžal" testirana u Rusiji najmanje tri puta. Posljednje praktično testiranje rakete se izvelo u srpnju prošle godine, gdje je rakete uspješno pogodila cilj na udaljenosti od oko 800 km.



Međutim, prema izvorima koje je američka televizija CNBC dobila iz drugih izvora, koji su također povezani sa specijalnim obaveštajnim aparatom, Rusi su ovu raketu do sada testirali 12 puta. Osnovna platforma za njeno lansiranje je bila specijalna verzija lovca-presretača MiG-31K koja je namijenjena za korištenje rakete "Kinžal". Osim ovog aviona, ruski konstruktori intezivno rade i na integraciji ove rakete sa strateškim bombarderima.



Američki obavještajni elementi smatraju da će Moskva do kraja 2020.godine ove rakete uvesti u oružani sastav.