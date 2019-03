NASA: Eksplozija meteorita koju nitko nije primijetio, dogodila se u blizini Kamčatke

U prosincu 2018. godine došlo je do najveće eksplozije meteorita poslije slučaja u Čeljabinsku 2013. godine. Međutim, to se dogodilo daleko od ljudi, pa je ova pojava ostala praktično neprimijećena. O tome je za BBC govorio suradnik planetarne zaštite NASA-e, Lindley Johnson.



Prema podacima američke svemirske agencije, meteorit je prilikom eksplozije u atmosferu oslobodio 10 puta više energije od atomske bombe koja je bačena na Hiroshimu. Kako je objasnio Johnson, tako veliki meteoriti padaju na Zemlju najviše dva-tri puta u 100 godina.



NASA je objavila da je meteorit ušao u Zemljinu atmosferu 18. prosinca brzinom od 32 kilometra u sekundi pod vrlo oštrim kutem od sedam stupnjeva. Meteorit se raspao i oslobodio udarni val na visini od 25,6 kilometara iznad površine planeta. Snaga "eksplozije" bila je ekvivalentna eksploziji 173 kilotone TNT-a.



"Eksplozija je oslobodila 40% energije čeljabinskog meteorita, ali se dogodilo iznad Beringovog mora i zato događaj nije bio popraćen u medijima. To je još jedna zaštita kojom raspolažemo: na našem planetu ima puno vode", izjavila je Kelly Fast, menadžer NASA-e za praćenje objekata u blizini Zemlje.



Kako i u slučaju Čeljabinska, NASA nije znala da će na Kamčatku pasti meteorit. Agencija je za to saznala od američke vojske koja je pomoću satelita zabilježila eksploziju u atmosferi.



Pad meteorita na Čeljabinsk dogodio se 15. veljače 2013. godine. Tada je u Zemljinu atmosferu u blizini grada ušlo nebesko tijelo promjera 17 metara i mase oko 10 000 tona. Smatra se da je to najveći meteorit koji je pao na Zemlju poslije Tunguskog meteorita 1908. godine.



Meteorit se raspao zbog usporavanja uslijed trenja i poslao je udarne valove ekvivalenta od oko 440 kilotona TNT-a. Zahvaljujući tome što se incident dogodio danju u blizini velikog grada ovo je bio jedan od najbolje dokumentiranih slučajeva pada velikog nebeskog tijela u povijesti.