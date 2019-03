Ruski fizičari vraćaju vrijeme unatrag

Russia Beyond

Istraživanje je objavljeno u časopisu Scientific Reports.

"To je samo jedan u seriji radova posvećenih mogućnosti kršenja drugog zakona termodinamike. Radi se o zakonu koji je usko povezan s razlikom između prošlosti i budućnosti. Sada smo pristupili problemu s treće strane, tj. umjetno smo stvorili takvo stanje sustava koje se samo razvija u suprotnom smjeru s gledišta drugog zakona termodinamike", rekao je Gordej Lesovik s Moskovskog fizičko-tehničkog sveučilišta, prenosi RIA Novosti.

Jedan od temelja suvremene fizike je koncepcija "strijele vremena", gdje se vrijeme opisuje kao pravac koji se pruža iz prošlosti u budućnost.

S gledišta fizike, to se potvrđuje "drugim zakonom termodinamike", koji tvrdi da je za svemir karakterističan porast entropije (stanja neuređenosti, kaotičnosti). Upravo iz tog razloga je perpetuum mobile fantazija koja se nikada neće ostvariti.

Međutim, prije tri godine je Gordej Lesovik zajedno s kolegama otkrio da drugi zakon termodinamike može biti prekršen na kvantnoj razini. Nakon tog otkrića je izrađen kvantni ekvivalent "Maxwellovog demona", izmišljenog entiteta koji raspoređuje brze i spore molekule.

Kasnije je ruskim znanstvenicima pošlo za rukom realizirati ovu ideju, poslije čega su fizičari došli na ideju da izvedu sljedeći eksperiment: polazeći od svojstava kvantnog svijeta razbiti "Maxwellovog demona" na nekoliko dijelova i udaljiti jedan od drugog na relativno veliku udaljenost. Zadatak je uspješno izvršen.

Kako je rekao Lesovik, logičan nastavak tih eksperimenata bilo je testiranje može li vrijeme samostalno krenuti unatrag, bar kada je riječ o jednoj čestici čijim ponašanjem upravljaju zakoni kvantne fizike.

U cilju realizacije eksperimenta znanstvenici su provjerili može li se elektron, kada je u praznom prostoru, samostalno vratiti unatrag za određeni period. Primijenili su Schrödingerovu jednadžbu za lociranje čestice u konkretnom trenutku. Proračuni su utemeljeni na ideji da će se položaj čestice u prostoru postupno mijenjati pod djelovanjem "strijele vremena".

Ispostavilo se da elektron može dospjeti u prošlost, tj. vratiti se u stanje u kojem se nalazio nekoliko trenutaka ranije. Međutim, prema izračunima Gordej Lesovika i njegovih kolega, tako nešto se može dogoditi krajnje rijetko, otprilike jednom za sve vrijeme postojanja svemira, pa i tada se čestice vraćaju u prošlost samo za 0,06 nanosekundi.

Ruski i strani znanstvenici su izveli ovu operaciju "ručno", koristeći kvantno računalo "u oblaku" tvrtke IBM. Sjedinili su dva ili tri kubita (najmanji element za pohranu podataka u kvantnom računalu) računalnih modula i memorijskih stanica računala, a zatim su ih napunili određenim skupom brojeva i počeli manipulirati sadržajem. Razina kaosa u tom kvantnom sustavu je počela munjevito rasti.

Čim je entropija došla do određene točke, radom kubita je počeo upravljati drugi program. On ih je doveo do stanja u kojem je daljnje kretanje usmjereno ka uspostavi poretka, a ne ka kaosu. Tako su se kubiti na određeno vrijeme vratili u prvobitno stanje.

Fizičari su istaknuli da ovaj eksperiment nije svaki put bio uspješan. Neuspjesi su mogli biti uzrokovani pogreškama u radu kvantnog računala.

Lesovik i njegovi kolege planiraju nastaviti s radom u ovom pravcu i stvoriti mehanizme bržeg "vraćanja vremena" kako bi mogli manipulirati stanjem većeg broja kubita.