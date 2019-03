Američki stručnjaci otkrili strogo čuvanu tajnu o ruskom oružju apokalipse "Posejdonu"

Russia Beyond

Američki časopis The National Interest je objavio materijal u kojem je priopćeno da je ruski dubokovodni dron-torpedo "Posejdon" razvijen još 1989. godine. Ovakva konstatacija je izvedena na temelju projekta GRAU 2M39, koji je navodno dodijeljen ovom projektu. Autor publikacije Charlie Gao je u svom radu koristio arhive državnih nabava u različitim stadijima razvoja ovog projekta.

"Najveće otkriće do kojeg smo došli jest da je nuklearni reaktor za projekt 'Status-6' razvijen još 1992. godine, dakle u razdoblju kada je na vlasti bio Boris Jeljcin", napominje se u materijalu koji prenosi ruski internetski portal RG. "U to je vrijeme projekt nosio ime 'Skif', a njegova prva prototipska hidrodinamička testiranja počela su početkom prvog desetljeća 21. stoljeća", uvjeren je Charlie Gao. Testiranja u punom kapacitetu su izvršena 2008. godine kada je kao nosiva platforma poslužila pokusna dizel-električna podmornica S-90 "Sarov". Ograničen set fotografija s ovog ispitivanja se pojavio na internetu početkom ovog desetljeća, međutim, u tom trenutku nitko nije imao pojma što to ruska mornarica testira.

Autor dalje napominje da se ubrzano gradi atomska podmornica K-329 "Belgorod", za koju se pretpostavlja da će nositi "Posejdone", kao i atomska podmornica pete generacije "Habarovsk" koja će imati istu namjenu. Neslužbeno se napominje da će još dvije podmornice klase "Antej" (K-132 "Irkutsk" i K -442 "Čeljabinsk) biti podignute na standard "Antej-AM" koji će, prema za sad nepotvrđenim informacijama, omogućiti upotrebu" Posejdona ". Na temelju ovih pokazatelja autor smatra da će ubrzo u operativnu eksploataciju ući sva neophodna infrastruktura (misli se na noseće platforme) za pohranu i uporabu dron-torpeda "Posejdon".

Oružje "Sudnjeg dana"

Radi se o bespilotnom nuklearnom torpedu interkontinentalnog dometa, koji može u hodu mijenjati putanju svog kretanja. Prema zapadnim obavještajnim izvorima, ovi podvodni aparati će biti opremljeni termonuklearnim oružjem. Naime, prostor za korisni teret (bojevu glavu) će imati dužinu od 6,5 metara. Prema navodima američke inteligencije, ovako veliki prostor je volumenski dovoljan da se u njega može smjestiti bojeva glava snage 100-150 megatona TNT-a. Nedavno su ruski izvori iznijeli podatak da će strateški nuklearni podvodni dron-torpedo nositi bojevu glavu snage 2 megatone. Osim nuklearne bojeve glave, on će moći nositi i konvencionalnu bojevu glavu, što je ipak malo vjerojatno, s obzirom na cijenu jednog ovakvog diva koja svakako nije mala za operacije na taktičkom planu.