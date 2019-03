To je snajperski "merzer": Vladimir Putin ovako opisao novu pušku dometa 4000 metara

Russia Beyond

O podrobnostima prezentacije je za internetski portal WarGonzo govorio konstruktor i vlasnik tvornice naoružanja Lobaev Arms - Vladislav Lobajev. Prema njegovim riječima, prvom čovjeku države su predstavljena dva modela snajperskih pušaka:

DVL 10-M2 "Urbana" koja koristi metak 308win i,

DXL-3 "Vozmezdije" koja koristi metak 338LM.

Specifičnost druge puške (model DXL-3 "Vozmezdije") je njezina dalekometnost. Naime, ona može pogoditi cilj na udaljenosti od čak 4000 metara. Međutim, kako je primijetio Vladislav Lobajev, ovakav rezultat ne može postići svaki profesionalni snajperist.

"To je posao za koji je nužna sustavna priprema koja traje mjesecima i godinama", rekao je on. "To je specijalno konstruirano oružje, specijalno odabran optički ciljnik s kojim je moguće pucati pod izuzetno velikim kutom, i specijalna vrsta streljiva koja se razlikuje od standardnog/običnog metka 338LM. Ovo streljivo osigurava zrnu, koje je inače teže nego kod običnog metka, veće vrijednosti početne brzina na ustima cijevi", prenose ruski mediji.

Sam predsjednik Putin je nakon upoznavanja osnovnih tehničko-taktičkih karakteristika novog oružja usporedio ove puške s "merzerima".

Vladislav Lobajev je dodao da su obje puške uspješno završile sve testove koji su se realizirali pod patronatom Ministarstva unutarnjih poslova RF. One se u ovom trenutku i dalje nalaze u fazi državnih ispitivanja, a zatim će biti primljene u naoružanje.

U narednom razdoblju ova izuzetno agilna tvrtka, specijalizirana za proizvodnju visokopreciznog streljačkog oružja izuzetne kvalitete, planira prezentaciju još jedne puške. Radi se o modelu TSVL-8 "Stalingrad" koja će koristiti streljivo kalibra 338LM.

Podsjetnik

DVL 10-M2 "Urbana" je laka snajperska puška namijenjena izvršavanju širokog spektra zadataka. Svoju primjenu ima unutar policijskih, ali i vojnih jedinica. Brzina metka na ustima cijevi iznosi 840 m/sek. Ukupna dužina puške je 1223 milimetra, a njezina težina iznosi 6 kg. Duljina puščane cijevi iznosi 660 milimetara.

DXL-3 "Vozmezdije" je visokoprecizna snajperska puška velikog dometa. Masivna puščana cijev osigurava visoku preciznost oružja. Podesivi kundak oružja je izrađen od specijalne legure aluminija koja se koristi u zrakoplovnoj industriji. Brzina metka na ustima cijevi iznosi 900 m/sek. Ukupna dužina puške je 1345 milimetra, a njezina težina iznosi 7,95 kg. Duljina puščane cijevi iznosi od 720 do 820 milimetara.