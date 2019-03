Završen idejni projekt razarača "Lider": Nosit će stotinjak raketa "Cirkon"

Russia Beyond Croatia

Prema riječima neimenovanog izvora koji dolazi iz vojno-industrijskog kompleksa, završen je idejni projekt novog perspektivnog nuklearnog razarača klase 23650 "Lider". "U toku je priprema za znanstveno-istraživačku fazu rada koja uključuje i detaljno tehničko projektiranje broda", - prenosi internet portal Vzgljad.



"Lider" će na svojoj palubi moći nositi više od 100 visokopreciznih raketa "Cirkon", "Kalibr" ili "Oniks"- rekao je izvor iz vojne industrije. Ukupna dužina ovog broda će iznositi 230 metara, a njegov ukupan deplasman dostizati 20 000 tona.



On je također primijetio, da se prva dva raketna razarača "Lider" (glavni brod i prvi serijski) očekuju na vodi do kraja 2029. godine. Gledajući trenutne sposobnosti ruskih brodograđevinskih kapaciteta, za punu izgradnju jednog broda klase "Lider" potrebno je sedam godina.



"Prema aktualnom državnom programu opremanja ruske vojske u razdoblju 2018. - 2027. godina, konstruktorski radovi koji prethode izgradnji novog razarača morali bi biti gotovi do kraja 2021. godine. Od 2022. godine bi počeli radovi na njihovoj izgradnji"- prenio je izvor iz brodograđevinskog sektora.



"Cijena izgradnje jednog ovakvog broda će prema različitim procjenama koštati ruski proračun oko 100 milijardi rubalja (1.34 milijarde eura)", - rečeno je iz vojno-industrijskog kompleksa.