General Hyten: Treba nam novi sporazum s Rusima i 1000 milijardi dolara da ih sustignemo

Američki general posebno apostrofira opasnost od novih tipova krstarećih i hiperzvučnih raketa, kao i podvodnog nuklearnog drona "Posejdon", napominje internetski portal Defense News.

"Zabrinut sam da će za deset i više godina ova torpeda, krstareće hipersonične rakete, otići u potpuno drugom smjeru i da ćemo imati problema", rekao je Hyten govoreći u Senatu. On je istaknuo da danas može obraniti narod i da će zapovjednik koji dođe poslije njega to moći, ali da se brine za one koji će doći poslije njih.

On je rekao da američki operacijski sustavi proturaketne obrane mogu otkriti ruske rakete. Međutim, njih je jako teško pratiti. "One u trenutku nestanu i mi ne možemo ih vidjeti sve do trenutka udara", priznao je američki general.

General je također pozvao Senat da poveća rashode iz proračuna za modernizaciju američke "nuklearne trijade". U okviru nje se nalaze strateški bombarderi, nuklearne podmorice i raketni sustavi postavljeni u fiksnim silosima.

Za modernizaciju ovih snaga potrebno je izdvojiti jedan trilijun (1000 milijardi) američkih dolara.

Nedavno je američki general iznio ocjenu da se nova ruska udarna sredstva ("Posejdon") nikako ne mogu smatrati sastavnim dijelom Sporazuma o smanjenju strateškog nuklearnog oružja (START-3), te da ga je potrebno dopuniti. I američki stručnjaci su potvrdili ove napomene generala Hytena, smatrajući da je ovaj sporazum nadmašen ubrzanim uvođenjem ruskog perspektivnog udarnog oružja, koje će postati dio strateških nuklearnih snaga. To se posebno odnosi na razvoj podvodnog drona "Posejdon". Za Amerikance on predstavlja veću prijetnju od eventualnog raketnog udara koji bi došao iz svemira.