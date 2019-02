Analiza ruskog sudjelovanja na najvećoj smotri naoružanja i vojne tehnike na svijetu IDEX 2019

Russia Beyond

Na prostoru Bliskog istoka i Sjeverne Afrike ruska vojna tehnika ima svoje tradicionalno uporište. Naime, ruski vojno-industrijski kompleks je u ovim regijama svijeta ostvario praktički 50% od ukupnog izvoza naoružanja i vojne tehnike za 2018. godinu (oko 6 milijardi američkih dolara). Irak je nedavno potpisao ugovor za nabavu ruskih tenkova T-90S, u planu je realizacija sličnog posla s Kuvajtom, kao i izgradnja industrijskih kapaciteta za licencnu proizvodnju tenkova T-90 u Egiptu. Domaćini ovog sajma iz UAE su nedavno nabavili veću količinu borbenih vozila pješaštva BMP-3.

Potpisani ugovori

IDEX 2019 nije stao na tome. Već prvog dana su potpisana dva ugovora s vojnom delegacijom UAE. Prvi ugovor se odnosi na remont hibridnih raketno-topovskih sustava PZO kratkog dometa "Pancir-S1" i nabavu rezervnih dijelova koji bi išli zajedno u paketu, za ukupnu sumu od oko 12,5 milijuna američkih dolara. Drugi ugovor se ticao nabave navođenih protutenkovskih raketa "Kornet-E" za kopnene jedinice Vojske UAE ukupne vrijednosti od oko 40 milijuna američkih dolara.

Vitalij V. Kuzmin Vitalij V. Kuzmin

Drugog dana su predstavnici UAE s ruskim holdingom "Visokotočnie kompleksi" (ulazi u sastav državne korporacije Rosteh) potpisali ugovor koji se tiče tehničkog održavanja protutenkovskih raketnih sustava "Kornet-E" uz isporuku rezervnih dijelova. Potpisani ugovor je težak 3,27 milijuna američkih dolara.

Trećeg dana ovog sajma delegacija UAE je naručila veću količinu streljiva kalibra 100 mm, za potrebe opskrbe borbenih vozila pješaštva BMP-3 koja se nalaze u njihovom naoružanju. Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi 21,4 milijuna američkih dolara. Nije poznato ime tvrtke koja će tehnički ispuniti ovaj ugovor, ali se pretpostavlja da će to biti koncern "Tehmaš" koji je specijaliziran za proizvodnju različitih tipova streljiva.

Inače, BMP-3 spada u najpouzdaniji model oklopne borbene tehnike na svijetu, koji se nalazi u naoružanju Vojske UAE (oko 680 operativnih jedinica).

Eksploatacija borbenog vozila pješaštva BMP-3 je u praksi pokazala da se radi o stroju koji odlikuje izuzetno visok stupanj pozdanosti i borbene učinkovitosti. Konkretno, BMP-3 posjeduje najmanji koeficijent kada su u pitanju kvarovi/havarije. Naime, računa se da će na 100 km marša doći do kvara na svega 0,23 posto vozila od ukupnog broja strojeva koji su u njemu sudjelovali. To praktički znači da će se na količinu od 1000 BMP-3, pokvariti 2-3 vozila, što je beznačajna brojka na toliku količinu tehnike. U usporedbi s BMP-3, francuski tenk Leclerc, koji je inače osnovni borbeni tenk Vojske UAE, ima koeficijent od 3,5 (na 100 tenkova moguće je da dođe do otkaza na 3-4 tenka). Pored ovih pokazatelja, BMP-3 odlikuje i odlično izbalansirano osnovno naoružanje, koje se pokazalo vrlo dobrim u realnim borbenim uvjetima.

Kako je ruskoj medijskoj kući TASS prenio izvor iz domaće tvrtke EDIC (Emirates Defense Industries Company) koja se bavi remontom oklopne borbene tehnike koja se nalazi u sastavu Vojske UAE, ruski BMP-3 ima izuzetan potencijal za napredne pakete modernizacije. "BMP-3 je platforma s otvorenom aritekturom, koja se vrlo lako može modernizirati. EDIC ima u planu ovo vozilo ojačati protukumulativnim rešetkama i drugim elektroničkim podsustavima. BMP-3 se također odlikuje i vrlo jednostavnim procesom prilikom remonta stroja", zaključuju ljudi iz kompanije EDIC.

Četvrtog dana je potpisan ugovor oko modernizacije BMP-3. Njegova ukupna vrijednost je 2,71 milijuna američkih dolara. Petog dana je štand s ruskim proizvođačima posjetio brigadni general Vojske UAE Muhamed Hamis al-Hasani, koji je izjavio da je s ruskim akcionerskim društvima potpisan ugovor u vrijednosti od 48,1 milijuna američkih dolara za isporuku različitih tipova streljiva za potrebe kopnene vojske UAE.

Što je sve prikazano

Inače, ruski BMP-3 se našao i na izložbenim štandovima ostalih zemalja. Tako je najveća tvrtka namjenske industrije UAE - EDIC po prvi put predstavila trodimenzionalni model borbenog vozila pješaštva s elementima proširene realnosti (Augmented Reality, AR). Ovaj program su osmislili inženjeri ove kompanije u cilju što lakšeg tehničkog opsluživanja vozila, ali i povećanja razine obuke za posade na ovom vozilu. Procjena je da će se uz ove novitete inženjera iz UAE, program obuke za vozače i zapovjednike na BMP-3 skratiti za 2,5 puta, bez da se gubi na njezinoj konačnoj kvaliteti.

Glavni događaj prvog dana sajma je prezentacija hibridnog raketno-topovskog topničkog kompleksa koji ide na ratne brodove "Pancir-ME".

Aleksandar Meljnikov/Sputnik Aleksandar Meljnikov/Sputnik

Radi se o kompleksu koji je po svojim kvalitetama jedinstven u svijetu, kada je u pitanju neposredna PZO broda od različitih ciljeva koji mogu doći iz zračnog prostora. Pored topova koji imaju izuzetno veliku brzinu paljbe (10 000 granata u minuti), tu se nalazi i osam navođenih PA raketa efektivnog dometa do 20 km. Svi procesi prilikom obrade ciljeva i navođenja vatre po njima su automatizirani, a operater koji upravlja kompleksom ima zadatak samo nadgledati i kontrolirati cijeli proces. Značajno je skraćeno i vrijeme reakcije, koje iznosi 3-5 sekundi. Sustav za upravljanje vatrom je također znatno unaprijeđen. On omogućava jednom borbenom modulu da istovremeno napadne do četiri različita cilja.

Sastav borbenog modula, kao i njihov broj, ovisi i o veličini i klasi broda na koji se postavlja. Ovakva postavka osigurava kružnu zaštitu oko cijelog broda od svih vrsta modernih i perspektivnih zračnih ciljeva i ubojnih sredstava koji dostižu supersonične brzine od 1000 m/sek. (Komplekse je posebno pogodan za borbu protiv protubrodskih raketa s niskim profilom leta).

Borbeni modul može djelovati autonomno, kao i u sastavu baterije kojeg čine 4 međusobno povezana borbena modula "Pancir-ME". Cijeli kompleks je predviđen za brodove minimalnog deplasmana od 500 tona pa nadalje, sve do nosača aviona.

Međutim, jedan od glavnih ruskih noviteta na IDEX 2019 je predstavljao artiljerijski kompleks AU-220M koja se sastoji od automatskog topa kalibra 57 mm. Ovaj top je razvio CNII "Burevestnik" (sastavni dio korporacije "Uralvagonzavod"). On je dio unificiranog borbenog modula koji se može integrirati ne samo na kopnene platforme različitog tipa ili borbena plovila, nego i na udarne helikoptere i vojno-transportne avione. Ovaj modul je napravljen tako da može pokrivati prostor u punom opsegu od 360 stupnjeva oko cijele platforme. Pored osnovnog topa, tu se nalazi i spareni mitraljez kalibra 7.62 mm. Unutar njega se nalazi sustav za upravljanje vatrom i otkrivanje ciljeva.

UVZ UVZ

AU-220M je neusporedivo snažniji od standardnih topova u kal.30 mm kakvi su npr. 2A42 i 2A72, kako po efektivnom dometu, tako i po učincima vatre na cilju. Tako će, na primjer, potkalibarna granata kalibra 57×348 mm SR ispaljena iz ovog topa moći kao od šale "prostrijeliti" i najteža oklopna borbena vozila pješaštva, kakav je npr. njemački SchützenpanzerPuma. Pretpostavke su da će novo streljivo na daljinama većim od 1500 metara imati sposobnost probiti homogenu pancirnu ploču debljine i do 150 mm.

Pored toga, "Uralvagonzavod" je predstavio maketu osnovnog borbenog tenka T-90MS. Radi se o eksportnoj varijanti duboko moderniziranog tenka T-90M koji je koncipiran za potrebe ruske vojske. U odnosu na prethodne verzije tenka T-90, ovaj model ima precizniji top, zatim naprednu elektroničku opremu koja mu osigurava integraciju u jedinstveni sustav taktičkog upravljanja, novi motor, visokoprecizno streljivo (navođene rakete koje se ispaljuju iz tenkovske cijevi i rasprskavajuće-razorne granate s daljinskom aktivacijom).

Aleksandar Meljnikov/Sputnik Aleksandar Meljnikov/Sputnik

Prema riječima glavnog konstruktora UVZ-a Andreja Terlikova, radi se o suvremenom, visokotehnološkom stroju. Kada se uzmu u obzir sva poboljšanja koja su dio ovog paketa modernizacije, nema nikakve sumnje da T-90SM spada u najbolje tenkove na svijetu. S jedne stane, radi se o tenku visoke borbene učinkovitosti. S druge, karakterizira ga izuzetna pouzdanost prilikom intenzivne eksploatacije. Zahvaljujući ovim faktorima, gotovo da je zajamčena daljnja ekspanzija ovog tenka u cijelom svijetu.

Na štandu UVZ-a su se po prvi put našli i perspektivni artiljerijski samohodni sustavi "Floks" i "Drok", koji su, prema zanimanju posjetitelja, krenuli u osvajanje tržišta naoružanja. "Ova rješenja smo uklopili na šasije oklopnih automobila, što predstavlja nešto sasvim novo kada je u pitanju ruska vojska. Praktički se radi o novoj klasi naoružanja, koja će podići ukupnu mobilnost artiljerijskih jedinica", rekao je za internetski portal TASS generalni direktor CNII "Burevestnik" Georgi Zakamenjih.

Maketa samohodnog artiljerijskog sustava "Floks" Uralvagonzavod Uralvagonzavod

Transportna baza-šasija za samohodni artiljerijski sustav "Floks" je oklopni automobil "Ural-4320" s pogonom 6x6. On će biti naoružan minobacačem u kalibru 120 mm. Pored njega, artiljerijski sustav "Drok" naoružan minobacačem kal.82 mm će biti integriran na platformu oklopnog automobila "Tajfun-VDV" (on će se moći desantirati padobranom iz vojnog-transportnog zrakoplova).

Maketa samohodnog artiljerijskog sustava "Drok" Uralvagonzavod Uralvagonzavod

Koncern "Tehmaš" je po prvi put predstavio model upaljača za višecijevne lansere raketa. Radi se o elektroničkom upaljaču koji će osigurati iznimno visoke pokazatelje preciznost vatre iz VLR različitog tipa. Zahvaljujući ovim unapređenjima moguće je izvesti programiranu aktivaciju upaljača na strogo definiranim točkama putanje same rakete. Prema riječima prvog čovjeka koncerna "Tehmaš" Vladimira Lepina, u planu je i osvajanje tehnologije izrade "pametnih upaljača" nove generacije, koji će biti razvijen specijalno za VLR "Tornado-G". Prvi modeli ovih upaljača se očekuju već do kraja 2020. godine.

"Tehmaš" je predstavio još jedan zanimljiv novitet. Radi se o turboraketnom projektilu uvećane učinkovitosti. Njegova osnovna namjena je pasivna elektronička zaštita površinskih brodova od protubrodskog oružja (rakete) koje je opremljeno navođenim radarskim bojevim glavama.

Tijekom svog kretanja projektil formira lažnu radarsku metu u vidu oblaka koji je sastavljen od dipolnih reflektora, čime dezinformira neprijateljske sustave otkrivanja i preusmjerava protubrodsku raketu na lažnu metu. Projektil ima povećanu učinkovitost u usporedbi sa sličnim sustavima radi brzog formiranja dipolnog oblaka i njegove velike površinske disperzije, prilikom formiranja lažnog cilja.

Pored novih i perspektivnih modela oklopne borbene tehnike, po prvi put su predstavljene i nove automatske puške koncerna "Kalašnjikov". Na izložbenom panou su se našli modeli AK-200, AK-203, AK-204 i AK-205.

YouTube YouTube

Kod njih su primijenjena najbolja tehnička rješenja koja su tradicionalno vezana za puške koje posjeduju žig AK. Dakle, krase ih izuzetna pouzdanost, izdržljivost, dugovčenost, jednostavnost upotrebe prilikom intenzivne eksploatacije. Serija "200" je uspješno prošla čitavu seriju testiranja, a konfiguracija novih pušaka u totalu odgovara svim zahtjevima koji se nameću u uvjetima vođenja suvremenog rata.

Ogroman interes publike i medija je izazvala nova samodetonirajuća bespilotna letjelica "Kub-BLA". Letjelicu su razvili i proizveli inženjeri tvrtke Zala Aero koja se nalazi u sastavu koncerna "Kalašnjikov". Bespilotni dron-kamikaza "Kub-BLA" je prošao sva letno-tehnička ispitivanja i spreman je za proizvodnju.

YouTube

Ona je opremljena snažnom bojevom glavom koja se aktivira kada dosegne svoj cilj. Na štandu koncerna "Kalašnjikov" letjelica je predstavljena u vidu makete, koja je dvostruko manja od njezine projektirane veličine.

Letjelica može patrolirati širim područjem bojišta u potrazi za ciljem i poslije otkrivanja napasti obrušavanjem iz zraka. Ona ima mogućnost napad izvesti i po vertikalnoj trajektoriji leta, tzv. "pikiranjem". To omogućuje letjelici da uništi neprijateljsko oklopno vozilo tako što napada na njegovu najslabiju točku - vrh vozila, gdje je oklop najtanji. Široko dostupni sustavi protuzračne obrane imaju vrlo malu učinkovitost protiv ovakvog tipa oružja.

Njezini osnovni tehničko-taktički podaci su:

Dužina 1210 mm

Visina 165 mm

Širina 950 mm

Brzina 80-130 km / h

Trajanje leta do 30 minuta

Maksimalna nosivost do 3 kg

Specijalni eksponati

Pored čisto vojne produkcije Rusija je u UAE predstavila i oklopnu limuzinu Aurus proizvođača "Kortež".

MIT Russia/Global Look Press MIT Russia/Global Look Press

Specijalne verzije ovih automobila se nalaze u auto-jedinici posebne namjene FSO Rusije koje su zadužene za fizičko osiguranje predsjednika RF i ministra ruske vlade. Ruski ministar znanosti i trgovine Denis Manturov je rekao da će limuzina Aurus koja je predstavljena na sajmu u UAE ostati u ovoj zemlji, gdje će proći program pokusne eksploatacije. Svjetska premijera automobila ove marke će se održati na sajmu automobila u Ženevi, koji se održava idućeg mjeseca.

Sve projekcije idu ka tome da će limuzina Aurus biti vrlo tražena na tržištu Bliskog istoka. Holding Tawazun koji posjeduje 36% vlasničkog paketa dionica tvrtke "Kortež" razmatra proizvodnju ove limuzine i na teritoriju UAE. Na sajmu IDEX 2019 ova limuzina je predstavljena u bijeloj boji, što također predstavlja novitet kada su u pitanju ove "oklopne grdosije" koje su do sada uglavnom bile viđane u crnoj boji.

Pored limuzine Aurus, u UAE je predstavljena i civilna verzija višenamjenskog oklopnog automobila "Tigr" koja je specijalno dizajnirana za VIP-ličnosti.

Aleksandar Meljnikov/Sputnik Aleksandar Meljnikov/Sputnik

I to nije sve....

Pored ovih noviteta koje je ruska vojna industrija prikazala na sajmu IDEX 2019, treba se osvrnuti i na izjave visoko postavljenih predstavnika vojno-industrijskog kompleksa koji su dodatno obogatili rusko sudjelovanje na ovoj manifestaciji:

Inozemni partneri su poseban interes pokazali za borbeno-taktički kompleks uniforme "Ratnik" sa svim njegovim elementima. U ovom je trenutku nekoliko stranih partnera zainteresirano za konkretizaciju nabave ovih uniformi za sumu koja premašuje 30 milijuna američkih dolara.

sa svim njegovim elementima. U ovom je trenutku nekoliko stranih partnera zainteresirano za konkretizaciju nabave ovih uniformi za sumu koja premašuje 30 milijuna američkih dolara. CNIItočmaš radi na projektu razvoja mikrodrona koji će biti sastavni dio opreme "Ratnik" treće generacije. Ovaj novitet će omogućiti da se sa sigurne udaljenosti i u realnom vremenu prate objekti neprijatelja, njihov raspored i kretanje.

koji će biti sastavni dio opreme "Ratnik" treće generacije. Ovaj novitet će omogućiti da se sa sigurne udaljenosti i u realnom vremenu prate objekti neprijatelja, njihov raspored i kretanje. Katar je vrlo zainteresiran za nabavu PZO sustava velikog dometa S-400 "Trijumf" , priopćili su u Federalnoj službi za vojno-tehničku suradnju FSVTS. Ruska strana će uskoro odgovoriti na ponudu koja je pristigla iz Dohe.

, priopćili su u Federalnoj službi za vojno-tehničku suradnju FSVTS. Ruska strana će uskoro odgovoriti na ponudu koja je pristigla iz Dohe. Saudijska Arabija je također zainteresirana za nabavu PZO sustava velikog dometa S-400 "Trijumf" . I u ovom slučaju se vode razgovori oko uvjeta eventualne isporuke ovih sustava Rijadu.

. I u ovom slučaju se vode razgovori oko uvjeta eventualne isporuke ovih sustava Rijadu. Svi elementi ugovora oko isporuke raketnih sustava velikog dometa S-400 "Trijumf" Republici Turskoj bit će realizirani do kraja godine.

Republici Turskoj bit će realizirani do kraja godine. Emirati su vrlo zainteresirani za nabavu nove generacije streljiva za top kal.100 mm "Basnja" . Ovo streljivo bi koristilo borbeno vozilo pješaštva BMP-3 koje se u stotinama jedinica nalazi u naoružanju vojske UAE

. Ovo streljivo bi koristilo borbeno vozilo pješaštva BMP-3 koje se u stotinama jedinica nalazi u naoružanju vojske UAE "Uralvagozavod" radi na projektu besposadnog tenka budućnosti . Zahvaljujući tehnološkom prodoru u sferi "umjetne inteligencije", neće se dugo čekati na pojavu robotiziranog osnovnog borbenog tenka.

. Zahvaljujući tehnološkom prodoru u sferi "umjetne inteligencije", neće se dugo čekati na pojavu robotiziranog osnovnog borbenog tenka. Do kraja ove godine će se u Venezueli završiti podizanje tvorničkog kapaciteta za proizvodnju automatskih pušaka AK. Projekcija je da će ova tvornica na godišnjoj razini proizvoditi oko 25 tisuća pušaka AK-103 , koje će se po licenci proizvoditi u ovoj južnoameričkoj državi.

za proizvodnju automatskih pušaka AK. Projekcija je da će ova tvornica na godišnjoj razini proizvoditi oko 25 tisuća pušaka , koje će se po licenci proizvoditi u ovoj južnoameričkoj državi. Kontigent automatskih pušaka AK-103 će uskoro biti isporučen Saudijskoj Arabiji. U najskorijem vremenu će biti potpisan ugovor oko licencne proizvodnje AK-103 u ovoj zemlji.

će uskoro biti isporučen Saudijskoj Arabiji. U najskorijem vremenu će biti potpisan ugovor oko licencne proizvodnje u ovoj zemlji. Tvrtka iz UAE (proizvođač sofisticirane vojne opreme IGG) je vrlo zainteresirana za zajednički nastup s koncernom "Kalašnjikov" na prostoru Bliskog istoka.

(proizvođač sofisticirane vojne opreme IGG) je vrlo zainteresirana za zajednički nastup s koncernom "Kalašnjikov" na prostoru Bliskog istoka. Emirati imaju namjeru modernizirati svoje PZO sustave kratkog dometa "Pancir-S1" koji su se odlično pokazali prolikom svoje eksploatacije u jedinicama Vojske UAE. Prema dostupnim izvorima, ova zemlja posjeduje oko 50 jedinica ovog sustava koji su montirani na kamionske šasije Man SX45.

koji su se odlično pokazali prolikom svoje eksploatacije u jedinicama Vojske UAE. Prema dostupnim izvorima, ova zemlja posjeduje oko 50 jedinica ovog sustava koji su montirani na kamionske šasije Man SX45. Emirati i Rusija vode pregovore oko mogućnosti zajedničkog sudjelovanja u razvoju lakog lovca pete generacije.

Press-služba FSVTS je također napomenula da u ovom trenutku postoji niz obećavajućih kretanja koja se tiču područja bilateralne vojno-tehničke suradnje između Ruske Federacije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, posebno kada je riječ o projektima vezanim za protuzračnu obranu.