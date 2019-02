Američki stručnjaci: Novi udarni dron koncerna "Kalašnjikov" može izmijeniti svijet baš kao i AK-47?

Russia Beyond

Nova bespilotna letjelica malih dimenzija (mikro-BPL) koju predstavlja model "Kub-BLA" ima potencijal dovesti do radikalnih izmjena na ratištima diljem svijeta, baš kao što je to svojevremeno učinila automatska puška AK-47, upozorava američki pisani medij The Washington Post, prenosi internetski portal TASS.

Baš i kao njegov slavni prethodnik, i ovaj bespilotni aparat je osmišljen u laboratoriju vjerojatno najvećeg proizvođača streljačkog oružja svih vremena - koncernu "Kalašnjikov".

"Ruska tvrtka koja je svojevremeno svijetu podarila legendarnu automatsku pušku AK-47 predstavila je udarnu bespilotnu letjelicu koja na sličan način može donijeti revoluciju u taktici izvođenja borbenih djelovanja. Radi se o letjelici koja je napravljena na bazi lako dostupne i jeftine tehnologije za izradu borbenih dronova", navodi se u tekstu.

Američki novinski list podvlači da ova bespilotna letjelica "može izmijeniti karakter bojišta" i "izmijeniti svijet" baš kao što je to u prošlom stoljeću uradio "njezin stariji brat AK-47 koji je naširoko oslovljavan kao 'Kalašnjikov'". U tekstu se dalje navodi da je sovjetska/ruska automatska puška AK-47 "i dan danas vrlo učinkovito oružje", gdje i sam Pentagon ovim oružjem obilato "opskrbljuje svoje saveznike u Siriji i Afganistanu, jer su američki analozi jednostavno preskupi u odnosu na ovu pušku".

U tekstu se navodi da je novi dron "Kub-BLA" napravljen po sličnim zahtjevima, a to je da cijeli sustav bude nevjerojatno jednostavan za uporabu, borbeno učinkovit i jeftin. Dakle, zahvaljujući ovim faktorima doći će do jedne vrste revolucije kada je u pitanju obitelj bespilotnih letjelica.

The Washington Post prenosi pismo profesora Nicholasa Grossmana koji radi na katedri Međunarodnih odnosa na sveučilištu u državi Illinois. On smatra da će onaj koji nabavi ovaj dron "u svojim rukama imati bombu s visokim parametrima preciznosti, koji nema konkurencije u svijetu, osim kada je u pitanju nekoliko modela" pametnih "bombi koje upotrebljava američko ratno zrakoplovstvo". Profesor vjeruje da je razvoj novog ruskog drona "demokratizacija pametnih bombi". Ona označava početak ere "široke rasprostranjenosti i dostupnosti visokopreciznog oružja kakve su pametne bombe."

Jedan od predstavnika koncerna "Kalašnjikov" je u predstavljanju svog novog proizvoda naglasio da će "Kub-BLA" biti znatno jeftiniji u odnosu na američke i izraelske udarne bespilotne letjelice. Međutim, on nije htio govoriti o njegovoj pojedinačnoj cijeni. Osnovna je pretpostavka da su ove letjelice namijenjene tržištu zemalja koje nemaju tako brojnu vojsku i koje sebi ne mogu priuštiti nabavu visokopreciznog oružja koje je vrlo skupo. Američki list je uvjeren da će ove letjelice svoj put naći i do različitih terorističkih skupina koje djeluju širom svijeta, jer je "Kub-BLA" naprosto idealan za izvođenje terorističkih napada. To može biti izuzetno ozbiljan problem kada je u pitanju ova tehnologija.

Dodatno o novom dronu koncerna "Kalašnjikov"

Koncern "Kalašnjikov" (predstavlja dio državne korporacije "Rosteh") je na međunarodnom sajmu naoružanja i vojne tehnike IDEX-2019 koji se održavao u Abu Dhabiju (UAE) predstavio novi proizvod - bespilotnu letjelicu "Kub-BLA"

Kako je prikazano i u video-prezentaciji, bespilotna letjelica je opremljena snažnom bojevom glavom koja se aktivira kada dosegne svoj cilj. Na štandu koncerna "Kalašnjikov" letjelica je predstavljena u vidu makete koja je dvostruko manja od njezine projektirane veličine.

Letjelica može patrolirati širim područjem bojišta u potrazi za ciljem i poslije otkrivanja f napasti obrušavanjem iz zraka. Ona ima mogućnost napad izvesti i po vertikalnoj trajektoriji leta, tzv. "pikiranjem". To omogućuje letjelici da uništi neprijateljsko oklopno vozilo tako što napada na njegovu najslabiju točku - vrh vozila, gdje je oklop najtanji. Široko dostupni sustavi protuzračne obrane imaju vrlo malu učinkovitost protiv ovakvog tipa oružja.

Njezini osnovni tehničko-taktički podaci su:

Dužina 1210 mm

Visina 165 mm

Širina 950 mm

Brzina 80-130 km / h

Trajanje leta do 30 minuta

Maksimalna nosivost do 3 kg

Letjelicu su razvili i proizveli inženjeri tvrtke Zala Aero koja se nalazi u sastavu koncerna "Kalašnjikov". Bespilotni dron-kamikaza "Kub-BLA" je prošao sva letno-tehnička ispitivanja i spreman je za proizvodnju.