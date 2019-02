Rogozin odgovorio Musku na tvrdnju da je motor SpaceX bolji od RD-180

Russia Beyond

"Musk nije stručnjak za ta tehnička pitanja i jednostavno ne shvaća o čemu se tu radi. To je kao kad bi se usporedile mogućnosti motora na benzin i dizel gorivo. On je dosad letio i još uvijek leti pomoću motora koji rade na kisik i kerozin, a želi napraviti motor koji ima bolje pokazatelje, ali mi to isto imamo", citira RIA Novosti Dmitrija Rogozina, a prenosi portal Vzgljad.

Šef ruske državne korporacije je poželio Musku puno sreće u konstruiranju motora koji će imati bolje pokazatelje od ruskih. "Zasad mu to neće poći za rukom, jer je Rusija po tom pitanju na prvom mjestu u svijetu", naglasio je Rogozin.

Podsjećamo da je Elon Musk iznio tvrdnju kako novi motor "Raptor" koji pravi njegova tvrtka ima bolje karakteristike od motora RD-180, jer je oborio ruski rekord po razini tlaka u komori za sagorijevanje.

Andrej Jonin, dopisni član Ruske akademije kozmonautike "Ciolkovski", objasnio je za list Vzgljad da je Muskova izjava dio njegove informacijske politike usmjerene na stvaranje predodžbe o Musku kao serijskom vizionaru i praktičaru.