Rusi napravili podvodnu jedrilicu "Morska sjena" koja će koristiti vodu za svoje kretanje

Aparat je jedinstven po tome što ga ne pokreću podvodni propeleri, nego se on kreće na temelju promjene plovnosti, ističe internetski portal RG. On plovi po sinusoidalnoj putanji gdje naizmjenično uzima i ispušta morsku vodu, ovisno o tome na kojoj se dubini kreće. Zahvaljujući ovakom tipu kretanja, on ekonomski troši svoju energiju i osigurava veću autonomnost testiranja. Znanstvenici su objasnili zašto su ovo plovilo nazvali jedrilicom: to je zato što je njegova fizika kretanja bliska sa zračnim jedrilicama koje pomoću turbulencija zraka održavaju svoj let.

Ovaj projekt je u vezi s još jednim aparatom na kojem radi ekipa iz Pomorskog tehničkog sveučilišta. To je veliki nadvodno-podvodni istraživački aparat "Tenj". On može transportirati i nekoliko manjih jedrilica "Morskaja tenj".

"Jedinsteni aparat 'Tenj' ima izmjenjivu geometriju svog korpusa. Ovakav tip aparata u svijetu još nije viđen", prokomentirao je jedan od njegovih konstruktora Igor Kožemjakin, načelnik uprave obrambenih istraživanja i razvojnih projekata u Pomorskom tehničkom institutu.

Uređaj će biti dugačak 20 metara i imat će konstrukciju trimarana. On se može kretati po površini vode, ali i zaroniti, tj. kretati se ispod njezine površine. Njegovi odsjeci mogu primiti i do 60 kubičnih metara tereta, uključujući i gore spomenute izviđačke jedrilice "Morskaja tenj".

Letjelica će biti nezamjenjiva u arktičkim uvjetima. Prema mišljenju Igora Kožemjakina, za osvajanje krajnjeg Sjevera neće se u potpunosti moći osloniti na upotrebu robotehničkih sredstava. Znatno je ekonomičnije i udobnije organizirati neprekidno dežurstvo s velikim aparatom "Senka" koji će na sebi imati manje jedrilice koje mogu kontrolirati podvodne cjevovode, kako bi se smanjila učestalost havarija.

Procjenjuje se da će za završetak razvojne etape ovog projekta konstruktorima biti potrebno 1,5-2 godine rada. Nakon toga, ukoliko bi sve proteklo u najboljem redu, moglo bi se pričati o početku serijske proizvodnje. Cijena ovog uređaja za sada nije poznata.