Ruski satelit primijetio tajanstvene svjetlosne "eksplozije" u Zemljinoj atmosferi

"Pomoću teleskopa smo dobili značajniji rezultat nego što smo očekivali. Izgleda da smo se suočili s novim fizičkim pojavama. (...) Zasad ne znamo kakva je njihova fizička priroda", navodi njegove riječi RIA "Novosti".



Panasjuk je pojasnio da je satelit "Lomonosov" letio na visini od nekoliko desetaka kilometara i nekoliko puta zabilježio svjetlosnu "eksploziju" ogromne snage. "A ispod njega sve čisto, nema nikakvog nevremena, nikakvih oblaka! Ostaje otvoreno pitanje što je izazvalo eksploziju".



On je ujedno dodao da čitava atmosfera sjaji od blještanja ultraljubičastih zraka. Za neke od tih pojava se zna da je u pitanju električno pražnjenje u mezosferi i termosferi i "vilenjak" (bljesak ogromnih razmjera, ali slabog intenziteta u gornjem dijelu oblaka koji nosi kišu).



Ruski znanstvenik je napomenuo da je kozmičke zrake krajnje visoke energije teže zabilježiti pomoću teleskopa montiranog na satelit "Lomonosov" nego što se to očekivalo, jer je atmosfera Zemlje poprilično "zagađena" različitim blještanjem, između ostalog i onim antropogenog porijekla.



"Npr., letimo iznad aerodroma i ’vidimo’ svjetla za signalizaciju. Naš teleskop registrira i gradska svjetla, a bilježi i djelovanje snažnih radio-stanica na gornju atmosferu. Sve nam to naravno smeta u potrazi za tragovima kozmičkih čestica. No, mi smo naučili razlikovati prirodne pojave koje su nam potrebne", zaključio je direktor Instituta za nuklearnu fiziku.



Satelit "Lomonosov" je napravila korporacija VNIIEM po narudžbi MGU-a. Lansiran je u orbitu pomoću rakete-nosača "Sojuz-2.1a" u travnju 2016. godine prilikom prvog lansiranja koje je izvedeno s kozmodroma Vostočnij.