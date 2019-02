"Rosoboroneksport" će u Abu Dhabiju predstaviti potencijalni izvozni hit - "Pancir-ME"

Russia Beyond

Global Look Press

"Prezentacija hibridnog raketno-topovskog sustava PZO 'Pancir-ME' će biti realizirana u okviru sajma IDEX 2019, koji se održava 18. i 19 veljače. Kompleks će se nalaziti štandu objedinjene ruske ekspozicije, koju organizira 'Rosoboroneksport'", navodi se u priopćenju koje je prenijela informativna kuća RIA Novosti.

Kako je rekao generalni direktor Rosoboroneksporta Aleksandar Mihejev, suvremene tendencije razvoja vojno-pomorske flote zahtjevaju da se brodovi različitih tipova adekvatno zaštite od napada koji mogu doći iz zraka, kao što su krstareće rakete, bespilotne letjelice, helikopteri i zrakoplovi.

"Za tu svrhu je u Rusiji razvijen jedinstven kompleks za obranu broda od praktički svih tipova zračnih objekata, koji će biti predstavljen na jednom od najvećih vojno-tehničkih salona u svijetu koji se održava svake godine u Abu Dhabiju. 'Pancir-ME' može biti integriran na veliki broj ruskih ratnih brodova i predstavlja odlično rješenje za unapređenje PZO brodova i drugih zemalja. Ja sam uvjeren da ovaj kompleks ima veliki eksportni potencijal, posebno kada su u pitanju arapske zemlje, zatim zemlje Jugoistočne Azije i Latinske Amerike", rekao je Mihejev, čije je riječi prenijela informativna služba kompanije.

U svom statusu, industrijski direktor klastera "Vooruženie", koji se nalazi unutar državne korporacije "Rosteh", Sergej Abramov, istaknuo je da raketno-topovski sustav PZO "Pancir-ME" nema konkurenciju u svjetskim razmjerima kada su u pitanju brodski sustavi za protuzračnu obranu kratkog dometa, kao i da se bolja opcija koja bi mu mogla parirati neće uskoro pojaviti.

Protuzračni raketno-topovski PZO kompleks kratkog dometa "Pancir-ME" se može integrirati na plovila čiji deplasman nije manji od 300 tona. Kompleks osigurava pouzdanu zaštitu broda od svih tipova zračnog oružja koje se nalazi u operativnoj uporabi, uključujući tu i perspektivne modele koji dostižu supersonične brzine od 1000 m/sek. (Kompleks je posebno pogodan za borbu protiv protubrodskih raketa s niskim profilom leta, uključujući tu i bespilotne letjelice).

"Pancir-ME" istovremeno može gađati četiri različita cilja koja napadaju na brod. On daleko premašuje svoje prethodnike ("Kaštan" i "Kaštan-M") i kada je u pitanju efektivni domet oruđa. Naime, rakete ispaljene iz ovog kompleksa mogu oboriti zračne ciljeve na daljinama i do 20 km, dok je vertikalni domet uvećan na čitavih 15 km.Kompleks je opremljen s ukupno 8 ovih raketa, dok se u rezervnim borbenim spremnicima nalaze još 32 rakete. Ukoliko se slučajno dogodi da rakete promaše svoj cilj, ili kojim slučajem on preživi njihov pogodak, na scenu stupaju 6-cijevni rotacijski topovi AO-18KD u kal. 30 mm koji, zahvaljujući ogromnoj gustoći vatre koju proizvode (10 000+ granata u minuti), naprosto samelju letećeg "uljeza". Efektivni domet ovih topova je 4000 m po daljini, i 3000 metara po visini, a njihov borbeni komplet se sastoji od 1000 granata.

Kompletna etapa bojevog gađanja, od otkrivanja cilja pa do navođenja vatre po njemu, odvija se bez prekida. Za ovu namjenu se kombinirano koristi aktivni i pasivni sustav otkrivanja i navođenja (radar i elektrooptička stanica). Svi procesi prilikom obrade ciljeva i navođenja vatre po njima su automatizirani, a operater koji upravlja kompleksom ima zadatak samo nadgledati i kontrolirati cijeli proces. Značajno je skraćeno i vrijeme reakcije, koje iznosi 3-5 sek. Kompleks po primitku informacije, tj. otkrivanju opasnog cilja, provodi njegovo praćenje i u pogodnom trenutku djeluje po njemu raketama. Najčešće tom prilikom ispaljuje 2 rakete koje po tehničkoj specifikaciji proizvođača jamče uništenje bilo kojeg cilja, u gotovo 100% odnosu.