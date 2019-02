Rusija modernizira svoje borbene efektive: Kompleks "Filin" dovodi do potpune opstrukcije čula vida

Russia Beyond

Vojnici koji su se dobrovoljno podvrgli eksperimentu prilikom testiranja stanice "Filin" su rekli da nisu bili u stanju nanišaniti na cilj koji se nalazio na daljini do 2000 metara. Kod njih 50% su se pojavile smetnje poput dezorijentacije u prostoru, mučnine i vrtoglavice.

Dvije ruske raketne fregate ( "Admiral Gorškov" i "Admiral Kasatonov") su opremljene stanicama vizualno-optičkih smetnji "Filin", koje mogu privremeno oslijepiti protivnika. Ovo je ruskoj novinskoj agenciji TASS preneseno u informativnoj službi holdinga "Roselektronika", koja se nalazi unutar Rosteha.

"Stanica 'Filin' je već postavljena na fregate 'Admiral Gorškov' i 'Admiral Kasatonov'. Na svakoj od ove dvije fregate su integrirana po dva kompleta aparature. Analogna oprema će biti instalirana na još dvije fregate koje se nalaze u fazi izgradnje u brodogradilištu 'Severnaja verf'", rekli su u informativnoj službi.

Kompleks "Filin" se u operativnoj uporabi nalazi od prošle godine. On je sposoban u vremenskim uvjetima predvečerja i mraka onesposobiti vizualno-optički i optoelektronički kanal izviđanja, a također i proces nišanjenja na streljačkom oružju za blisku borbu. Njegova osnovna namjena je primjena s površinskih borbenih plovila i podmornica.

Osnovni mehanizam koji dovodi do zasljepljivanja ljudskog oka i optoelektroničkih uređaja je izuzetno prodorna i jarka svjetlost. Ona se sastoji od niskovalnog snopa koji emitira svjetlost koja dovodi do opstrukcije polja vida tako što dolazi do refokusiranja slike i njezine potpune deformacije.

Ovo sredstvo se vrlo uspješno može upotrijebiti za ometanje pribora za noćni vid, za laserske daljinomjere infracrvenog dijapazona. Ovo je posebno značajno kada se radi o protutenkovskim sustavima koji po svojim ciljevima djeluju pomoću optoelektroničkog pribora koji imaju laserski daljinomjer, tj. koji svoje rakete navode preko laserskog snopa.

Fregata "Admiral Gorškov" će biti dio Sjeverne flote ruske Ratne Mornarice. Druga fregata iste klase, koja nosi ime "Admiral Kasatonov", u operativnom se sastavu Sjeverne flote očekuje ove godine. Trenutno se u fazi izgradnje nalaze još dva broda projekta 22350 - "Admiral Golovko" i "Admiral Isakov", koji do 2021.-2022. godine trebaju ući u sastav RM.

Duljina ruske fregate je 135 metara, širina 16 metara, a gaz 4,5 metra. Ukupan deplamsan fregate iznosi 5400 tona. Pogonska snaga koju generiraju plinske turbine može doseći 50000 konjskih snaga, i one omogućavaju brodu da bez dodatnog punjenja gorivom prijeđe 4500 nautičkih milja (naravno, ovo se odnosi na ekonomičnu marševsku brzinu plovljenja). Maksimalna brzina broda pri forsažnom radu motora dostići će 34 čvora (oko 65 km/sat).