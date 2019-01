NATO: Sposobnosti ruske flote su bez presedana!

Obrambeni koledž NATO-a je analizirao rusku pomorsku politiku i stanje ruske ratne mornarice, na temelju čega je donio zaključak da ruska flota "ima sposobnosti bez presedana", ali su one posvećene obrani zemlje.

Autor izvještaja, britanski analitičar Richard Connolly, je naveo da je najvažnija odlika ruske mornaričke politike to što "nema pretjerano ambiciozne planove da vlada svjetskim oceanima", nego umjesto toga "postavlja realistične ciljeve svojim snagama", prenosi RT.

Prema njegovom mišljenju, Pomorska doktrina Rusije je značajan dokument, njezini ciljevi su "pretežno realistični", a "oslanjaju se na uporabu dalekometnih raketnih sustava, umjesto na konstrukciju velikih površinskih plovila".

Connolly je istaknuo da se Rusija usredotočila na razvoj mornarice koja bi bila u stanju uništavati mete na neprijateljskom teritoriju. Mornarica igra ključnu ulogu u odvraćanju nuklearne prijetnje i suprotstavljanju američkim planovima za "brzi globalni udar", dodao je.

Prema njegovim riječima, zahvaljujući raketnom naoružanju, ruska flota će još dugo vremena biti moćnija od kineske, unatoč programu unapređenje brodogradnje koji je pokrenula Narodna Republika Kina.

"Ukoliko usporedimo Rusiju s Kinom, onda će sposobnost ruske ratne mornarice da vrši raketne udare na velikim daljinama po pomorskim i kopnenim metama vjerojatno biti sve veća u godinama koje dolaze", podvlači Connolly.

Izvještaj NATO koledža navodi da ruska ratna mornarica "sada ima šanse bez presedana za vršenje nestrateških napada na kopnene mete koristeći nuklearna i konvencionalna oružja". Mornarica je ovo postigla "kalibrizacijom", tj. uvođenjem raketa tipa "Kalibr" u naoružanja moderniziranih površinskih brodova i podmornica sovjetske konstrukcije, kao i kod novih plovila.

Stručnjak vjeruje da suvremena ruska flota ima veće kapacitete za izvođenje operacija protiv ciljeva na neprijateljskom teritoriju nego što je to imala sovjetska flota u razdoblju od 1956. do 1985. Uz to, kako Connolly zaključuje, ruske pomorske snage bi mogle biti odgovorne za rješavanje "mnogo šireg dijapazona" prijetnji nego što je to bio slučaj prije svega jednog desetljeća.

"U Pomorskoj doktrini je priopćena i potreba da se Rusiji osigura status velike pomorske sile", jer joj je neophodna snažna flota kako bi održala svoju vodeću ulogu u multipolarnom svijetu, kaže britanski stručnjak.

Ranije su u SAD-u rusku mornaricu nazvali glavnim problemom, a nove ruske podmornice "najužasnijim".