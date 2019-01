Ruska flota naručila novu fregatu koja će po svojim karakteristikama više nalikovati na krstaricu

Russia Beyond

"Bez ikakve sumnje, radi se o brodu budućnosti. Rad na tom planu je u potpunosti organiziran. Želim naglasiti da je to jedna od naših glavnih zadaća. Mi ćemo i dalje nastaviti s popunom naše flote raketnim fregatama klase 22350, ali u bliskoj budućnosti i s perspektivnim fregatama klase 22350M, koje će karakterizirati još veći ukupni deplasman u odnosu na standardne fregate", rekao je Koroljov za vrijeme obilježavanja 310. godišnjice formiranja Središnjeg pomorskog muzeja.

On je također naglasio da se očekuje da ove godine u operativno naoružanje ruske ratne mornarice uđe i nova fregata klase 22350 "Admiral Kasatanov", koja se nalazi u završnoj fazi testiranja. Konkretno, radi se o plovilima koja će ući u sastav Sjeverne flote.

Treba istaknuti da je u srpnju 2018. godine Andrejevska zastava podginuta na palubu glavne fregate iz ove serije borbenih brodova "Admiral Gorškov". Trenutno se u fazi izgradnje nalaze još dva broda projekta 22350 - "Admiral Golovko" i "Admiral Isakov" - koji će početkom drugog desetljeća 21. stoljeća biti isporučeni jedinicama Tihooceanske i Sjeverne flote.

"Admirali" će imati deplasman od gotovo 5400 tona. Pogonska snaga koju generiraju plinske turbine može doseći 50 000 konjskih snaga, i one omogućavaju brodu da bez dodatnog punjenja gorivom prijeđe 4500 nautičkih milja (naravno, ovo se odnosi na ekonomičnu marševsku brzinu plovljenja). Maksimalna brzina broda pri forsažnom radu motora dostići će 34 čvora (oko 65 km/sat). To je respektabilan borbeni brod koji će u svom naoružanju ima artiljerijski sustav A-192 "Armat", zatim protubrodske verzije raketa "Oniks" i "Kalibr". Protuzrčnu obranu će osigurati raketni sustav "Poliment-Redut". Radi se o prvim većim nadvodnim plovilima koji su izgrađeni u postsovjetsko vrijeme. Prilikom njihove konstrukcije i same izrade primijenjena su najnovija dostignuća iz oblasti brodogradnje.

Što se tiče raketnih fregata klase 22350M, za sada nema mnogo podataka o njezinim karakteristikama. Prema riječima vojnih stručnjaka, ona će po svojim dimenzijama biti znatno veća od svog prethodnika. Spominje se da će njezin ukupan deplasman iznositi čitavih 8000 tona, što nadilazi standarde koje su vezani za ovakvu vrstu brodova. Ovo će otvoriti dodatni prostor za integraciju najsuvremenije borbene tehnike i naoružanja. Za očekivati je da će brodovi biti naoružani perspektivnim krstarećim raketama s hiperzvučnim karakteristikama, kao i najnovijom modifikacijom rakete "Kalibr-M" s produljenim dometom.