Ruski konkurent američkom dronu RQ-4 Global Hawk fotografiran prilikom svog leta

Treći prototip strateške izviđačko-udarne bespilotne letjelice "Altair" primijećen je na nebu iznad Kazanja. Letjelica s maksimalnom uzletnom masom do pet tona i rasponom krila većim od 28 metara proizvod je Kazanjske tvornice OKB Simonova. Letni prototip je sklopljen i ispitan u zrakoplovnoj tvornici Gorbunova. Operacijski dolet letjelice je projektiran na 10 000 km, prilikom čega "Altair" može dosegnuti visinu do 12 000 metara, točnije, u zraku ostati i do 48 sati.