"Sokol" u bojama ruskog lovca:Amerikanci iskopirali ruski kamuflažni sustav sa zrakoplova Su-57

Američki višenamjenski borbeni zrakoplov četvrte generacije F-16C "posudio" je kamuflažu s ruskog lovca pete generacije Su-57, u kojoj je on nedavno viđen. Osnovni cilj ovakvog "bojanja" zrakoplova je što vjernija kopija ruske letjelice, radi kreairanja što realnijih uvjeta prilikom uvježbavanja američkih zrakoplova koji će simulirati zračnu bitku.



Naime, zapovjednik američkog 58. zrakoplovnog puka, Robert Novotny, je prije nekoliko mjeseci pozvao korisnike društvene mreže Facebook da odaberu kamuflažnu shemu koja najviše odgovara sustavu rasporeda boja na ruskom višenamjenskom lovcu pete generacije Su-57. Kao rezultat toga, pojavila se skica pod nazivom "Zmija".



Prema riječima zapovjednika, zrakoplov će biti u potpunosti završen do kraja leta, a u studenom se očekuje da bi mogao postati prava atrakcija na zrakoplovnom spektaklu Aviation Nation koja se održava na prostoru baze Nelis.



Nedavno je i 64. eskadrila za obuku s bazom u Nevadi, obojala jedan svoj zrakoplov koji je sličan kamuflažnom sustavu koji koriste zrakoplovi 4++ generacije Su-35S. Prema riječima visokih američkih časnika sve ove aktivnosti su usmjerene ka maksimalno realističnom izvođenju vojnih vježbi radi stjecanja rutine.



Su-57 je ruski višenamjenski borbeni zrakoplov pete generacije, kojeg su razvili zrakoplovni inženjeri OKB Suhoj. On je namijenjen izvršavanju ogromnog spektra zadataka koji se mogu postaviti ispred jedne zrakoplovne borbene platforme, kao što je ostvarivanje apsolutne zračne prevlasti iznad teritorija na kojem se izvode aktivna borbena djelovanja, uništavanje najrazličitijih kopnenih ciljeva i površinskih brodova koji su ojačani suvremenim protuzrakoplovnim borbenim sredstvima, operacija izviđanja i nadzora zračnog prostora na velikim udaljenostima, uništavanje zapovjedne infrastrukture neprijatelja itd..



Zrakoplov je prvi put poletjeo početkom 2010.godine s aerodroma koji se nalazi u Komsomoljsku-na-Amuru. Prva eskadrila ovih zrakoplova će jedinicama ruskog ratnog zrakoplovstva biti isporučena 2019. godine. Nju će činiti 12 zrakoplova Su-57.