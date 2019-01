Ruski borbeni piloti započeli proces preobuke na nove "leteće tenkove" Su-25SM3

Russia Beyond

U Krasnodarskom kraju piloti jurišne zrakoplovne pukovnije su započeli obuku na novim taktičkim jurišnim bombarderima Su-25SM3. Ovo je jučer priopćilo rusko Ministarstvo obrane, prenosi internetski portal Bog-rata. Naime, duboko modernizirani taktički jurišnici Su-25SM3 su postali dio ove jedinice 2018. godine. Radi se o verziji zrakoplova koju su piloti već prozvali "Supergrač" i njegova osnovna funkcija je drastično povećanje stupnja zaštite od svih tipova protuzračnih raketa i ukupne žilavosti u uvjetima intenzivne eksploatacije. Zrakoplovna pukovnija se nalazi u sastavu Južnog vojnog okruga.

Obuka se sastoji od avio-polijetanja u dnevnim i noćnim uvjetima, na visinama od 150-3000 metara. Piloti će proći nastavne jedinice koji se tiču tehničko-taktičkog programa koji je specijalno koncipiran za jurišnu avijaciju. Oni će oprobati Su-25SM3 u uvjetima zračne bitke, a zatim će udarati po kopnenim ciljevima uvjetnog neprijatelja bombama i raketama koje se nalaze u njegovom arsenalu. Piloti će testirati manevarske sposobnosti zrakoplova, gdje će letjelica sa standardnim opterećenjem izvoditi najsloženije letačke figure, pri brzinama koje se kreću u rasponu od 300-800 km/h. Obuka će se izvoditi kako pojedinačno, tako i u parovima.

Su-25SM3 predstavlja duboku modernizaciju poznatog sovjetskog jurišnika Su-25 "Grač". Ovaj zrakoplov je s velikim uspjehom sudjelovao u velikom broju lokalnih i regionalnih sukoba. Zadnja njegova aktivnost je vezana za sudjelovanje u ruskoj zračnoj operaciji u Siriji.

Osnovu paketa SM3 predstavlja integracija novog optoelektroničkog kompleksa SOLT-25, koji po svojim ukupnim karakteristikama predstavlja ozbiljan iskorak unaprijed kada su u pitanju ovi sustavi. SOLT-25 predstavlja višekanalni kompleks koji pored TV-kanala ima termovizijsku kameru i laserski daljinomjer. Zahvaljujući svojim naprednim karakteristikama on može uspješno detektirati veliki broj "točkastih" ciljeva na ozbiljnim daljinama, i to u svim meteorološkim uvjetima, dan/noć. Odlikuje se visokim stupnjem automatizacije, što do krajnjih granica pojednostavljuje posao pilota. Također, značajno je unaprijeđen i kokpit zrakoplova koji je obogaćen novim Head-up zaslonom, kao i dodatnim ekranima koji pomažu pilotu prilikom kontrole statusa glavnih sustava zrakoplova.

Zrakoplov je ozbiljno moderniziran i kada je u pitanju njegova oklopna zaštita. Paket oklopne zaštite se sastoji od kombinacije oklopnih ploča izrađenih od titanija i specijalnih čelika. Posebno su ojačani vitalni dijelovi zrakoplova, koju su duplirani i koji mogu izdržati pogodak granate kal. 30 mm. Za zaštitu od LPRS koji se lansiraju s ramena zadužen je sustav za protuelektronsku borbu "Vitebsk". Namijenjen je zaštiti zrakoplova od protivničkih raketa opremljenih infracrvenim, ultraljubičastim, optičkim i radarskim glavama za samonavođenje.

Ono što je posebno zanimljivo jest proširenje njegovih taktičkih karakteristika za borbu protiv zračnih ciljeva. Naime, zahvaljujući integriranoj opremi ovi zrakoplovi su dobili mogućnost uporabe zrakoplovnih raketa klase zrak-zrak srednjeg dometa R-77 i R-27. Dakle, postali su lovci-bombarderi.

Trenutno se u sastavu ZSS RF nalaze 4 jurišne zrakoplovne pukovnije i nekoliko samostalnih eskadrila koje su opremljene zrakoplovima Su-25. Za očekivati je da u bliskom vremenskom periodu sve ove jedinice budu preoružane novim super-jurišnicima Su-25SM3.