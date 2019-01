Vijest koja je uzdrmala NATO: Rusi prave raketu koje će imati dvostruko veći domet od "Tomahawka"

Russia Beyond

Prema američkom internetskom portalu The National Interest, ako prvobitna verzija rakete 3M14 "Kalibr" ima domet od 1500-2500 kilometara, onda njezina modernizirana verzija "Kalibr-M" može dostići daljine koje su zaista ogromne, i koje premašuju 4500 kilometara. Međutim, da bi se to postiglo, potrebno je povećati dimenzije same rakete, što za posljedicu može imati i povećanje njezine bojeve glave.

"Izgleda da povećanje dimenzija krstareće rakete 'Kalibr-M' neće bitnije utjecati na njihovo razmještanje na plovećim borbenim platformama", napominje američko izdanje, a prenosi ruski internetski portal RG. Naime "Kalibr-M" može biti postavljen na površinskim brodovima, ali i na napadnim podmornicama, uključujući nove podmornice klase "Jasenj".

The National Interest ne isključuje mogućnost postojanja i drugih poboljšanja kada je u pitanju unaprijeđena raketa. Autore teksta posebno zanimaju njezini sustavi navođenja, kao i sustav za protuelektronsko djelovanje koji će se zasigurno naći u njezinoj obveznoj opremi. Također, u publikaciji se navodi da raketa može biti opremljena konvencionalnim i nuklearnim bojevim glavama.

Izdanje podsjeća čitatelje da je bazična verzija rakete "Kalibr" već borbeno upotrijebljena tijekom operacije u Siriji, gdje je uništeno nekoliko kopnenih objekata. Istodobno su rakete lansirane i s podmornica.

The National Interest naglašava da je ruska krstareća raketa prvobitno dizajnirana tako da se vidno razlikuje od starijih američkih raketa "Tomahawk". Ako je prema autoru publikacije standardni "Kalibr" tek nešto bolji od američkog konkurenta, prednost nove rakete "Kalibr-M" je više nego očita. Nova ruska raketa nadmašuje američki pandan kada je u pitanju maksimalni domet: 4500 km/1700 km. Pored toga, "Kalibr-M" će biti brz kao i 3M14 "Kalibr", što znači da će i po tom atributu nadmašiti "Amerikanca".

Publikacija podsjeća da su predstavnici Pentagona i prije nego što su se uopće pojavili podaci o razvoju unaprijeđene ruske rakete izrazili svoju zabrinutost da su ovi projektili već dostupni u Rusiji. Zapovjednik američke mornarice u Europi, admiral James Foggo, tada je opisao "Kalibr" kao vrlo efikasnu raketu čiji domet omogućava da dođete do bilo koje europske prijestolnice. "To mene jako zabrinjava, kao i sve naše partnere i prijatelje iz NATO-a", priznao je tom prilikom američki admiral.

"Ako 'Kalibr-M' opravda svoje očekivane sposobnosti, onda će ova opasnost postati još veća", piše The National Interest.

U ovom trenutku se u naoružanju ruske mornarice nalaze krstareće rakete 3M-14 "Kalibr". Prema dostupnim podacima, radi se o dozvučnim raketama efektivnog dometa do 2000 km. Proizvodi se u dvije verzije koje se upotrebljavaju s površinskih brodova (Kalibr-NK) i s podmornica (Kalibr-PL). Konkretno, ovim raketama su naoružane raketne fregate klase 22350, korvete klase 21631 "Bujan-M". Tu se nalaze i napadne nuklearne podmornice klase 885 "Jasenj", dizel-električne napadne podmornice klase 877 i 636.3 itd. Maksimalna masa bojeve glave na standardnim verzijama rakete "Kalibr" je 500 kg. One su vrlo uspješno primijenjene protiv terorističkih kopnenih ciljeva u Siriji. Tom prilikom su lansirane s površinskih brodova i podmornica.