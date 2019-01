U 2019. godini počinje masovna proizvodnja novog vojnog pištolja koji će zamijeniti PM Makarov

Russia Beyond

Serijska proizvodnja novog ruskog pištolja za potrebe Ministarstva obrane, koji treba zamijeniti već legendarni pištolj Makarova (PM), počet će ove godine. Ovo je internetskom portalu RIA Novosti prenio neimenovani izvor iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa.

Prema riječima neimenovanog izvora, u ožujku ove godine će svoj posao završiti ekspertska međuresorna komisija koja će donijeti rješenje o početku proizvodnje novog pištolja za potrebe Ministarstva obrane. Na temelju ovog rješenja stekli bi se uvjeti za početak njegove serijske proizvodnje i isporuku u postrojbe ruske vojske.

U ovom trenutku se razmatraju opcije koja bi kompanija unutar vojno-industrijskog kompleksa bila najpogodnija za izvršenje ovog složenog posla. U uži krug su ušle tri tvornice koje su specijalizirane za proizvodnju streljačkog naopružanja. To su OAO "Vjatsko-Poljanskij mašinostroiteljnij zavod-Molot", zatim koncern "Kalašnjikov" i AO CNIItočmaš.

Favoriti su tvrtke iz Moskve i Iževska (AO CNIItočmaš i koncern "Kalašnjikov"). Međutim, prema koncentraciji potrebne tehnologije za proizvodnju pištolja, kao i sposobnosti brzog izbacivanja velikih serija, najveći favorit je, prema mišljenju neimenovanog izvora, AO CNIItočmaš.

Novi ruski vojni pištolj

Nedavno je iz vojno-industrijskog kompleksa stigla informacija da su državna ispitivanja projekta novog pištolja u kalibru 9x21 mm¹ uspješno okončana. On je potvrdio sve tehničke karakteristike u vrlo surovim klimatskim uvjetima, uključujući tu i otežavajuće mehaničke faktore. Temeljito su provjerene i balističke karakteristike ovog pištolja. On je bez ikakvog zastoja funkcionirao u temperaturnom rasponu od -70 do +50 stupnjeva Celzija.

Po svemu sudeći, radi se o pištolju oznake "Udav". Blok vrlo složenih testiranja ovog pištolja se izvodio u specijalnom centru instituta CNIItočmaš (dio koncerna Rosteh). Pored toga, "Udav" je bio i u rukama vojnika specijalista na poligonima Ministarstva obrane u Zapadnom i Središnjem vojnom okrugu.

Novi pištolj će zamijeniti PM Makarov, koji je u ovom trenutku osnovni službeni pištolj ruske vojske. Pored PM, u uporabi vojske se nalazi i pištolj Stečkin u kalibru 9x18 mm. Njega uglavnom koriste specijalne jedinice ruske vojske.

¹Snažan domaći metak kalibra 9x21 mm je prvotno konstruiran za potrebe pištolja SR-1 "Vektor" (poznat i kao "Gjurza" ili zmija otrovnica, op. prev.). Ovaj metak ima sposobnost s daljine od 100 metara probiti zaštitni prsluk koji ima III-A stupanj balističke zaštite.