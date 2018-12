Rusija pravi autonomno topničko oruđe za uništavanje dronova

U Rusiji se pravi novi modul s elementima umjetne inteligencije čiji će najvažniji zadatak biti uništavanje malih niskoletećih dronova, jer su oni postali glavno oružje terorista na Bliskom istoku. To su krajem prosinca priopćili ruski mediji pozivajući se na generalnog konstruktora i autora ovog projekta, Umahana Umahanova.



Topničko oruđe je dobilo radni naziv "Samum". Ono će štititi objekte i od jeftinih bespilotnih letjelica koje nose bombe, ali i od taktičkih lovačkih zrakoplova, jurišnog zrakoplovstva i borbenih helikoptera.



Modul na daljinsko upravljanje bez posade može se montirati na svaku platformu koja se kreće, bilo da je u pitanju oklopna tehnika ili brod. Zasada je to potpuno samoinicijativni projekt, tako da rokovi njegovog završetka ovise o narudžbama, rekao je generalni konstruktor u intervjuu za ruske medije.



Po njegovim riječima, kada stigne narudžba od ministarstva obrane ili stranih kupaca, za koje je ova kompanija također spremna praviti dotično oružje, bit će potrebno dvije do tri godine da se obavi puni ciklus radova na stvaranju topničkog oruđa bez posade.



U ovom trenutku postoje dva prototipa spomenutog oruđa. To je topnička (domet u visinu 1,5 km, a u daljinu 2,5 km) i topničko-raketna varijanta (domet u daljinu 6 km, u visinu 3,5 km) koja će nositi rakete zemlja-zrak tipa "Igla" ili "Verba".

Zašto je potrebno praviti zasebno oružje protiv dronova?

Dronovi su iz nekoliko razloga postali glavna udarna sila terorista.

Bespilotne letjelice (dronovi) koje su teroristi koristili u napadu na ruske vojne objekte u Siriji. Sputnik Sputnik

Prvo, za napad je dovoljan i jeftini dron ručne izrade, koji inženjer može napraviti na terenu i staviti na njega ekskloziv ručne izrade.



Drugo, sva sredstva protuzrakoplovne obrane moćnih svjetskih sila pravljena su za uništavanje lovačkih zrakoplova, bombardera, krstarećih raketa, itd. Drugim riječima, to su vrlo skupi sustavi naoružanja, sa skupim raketama, i namijenjeni su za uništavanje isto tako skupih letjelica. Bilo bi skupo i neučinkovito gađati raketama PZO male dronove, napravljene od materijala koji se teroristima nađe pri ruci.



Zato je nastala potreba da regularne trupe naprave jeftino i učinkovito oružje za neutraliziranje bespilotnih letjelica koje nose bombe.



Osim topničkog oruđa "Samum" koje se tek počinje projektirati, u arsenalu Rusije postoji i prenosivi pješački elektromagnetni top za uništavanje dronova.

Prenosivi elektromagnetni top

Jedan od takvih topova je elektromagnetni top REX-1 za potrebe pješaštve i specijanih jedinica koji je napravio koncern Kalašnjikov.





Elektromagnetno oružje protiv bespilotnih letjelica prvi put na izložbi "Armija-2017" u Podmoskovlju. RT RT

Taj radiomagnetni ’top’ blokira kanale za upravljanje i slanje podataka kod dronova koji se u svijetu najčešće koriste. Na njega je također montiran čitav niz elektromagnetnih i infracrvenih modula koji se mogu vaditi. Oni blokiraju kanale GSM, GPS, Glonass i Galileo (posljednja tri su različiti sustavi satelitske navigacije) i dr., rekao je za portal Russia Beyond, Nikita Hamitov, rukovoditelj odjela za specijalne projekte kompanije "Zala Aero Group" koja pravi novo oružje i dio je koncerna Kalašnjikov.



Po njegovim riječima, za nekoliko sekundi se može zamijeniti cijev, kao kada se mijenja okvir na automatskoj pušci, i staviti ona koja odgovara konkretnom cilju.



Tako rukovatelj štedi bateriju, koja inače može osigurati četiri sata neprekidnog gađanja, poslije čega može napuniti bateriju pomoću obične utičnice koja se uključuje u električni izvor od 220 V, što također traje četiri sata, ili jednostavno staviti drugu bateriju i nastaviti borbu.



Pogođeni dronovi različito reagiraju: jedni se vraćaju na start, a drugi automatski ateriraju.



U ovom drugom slučaju helikopter nestaje s neprijateljskih monitora, a vi praktički u svojim rukama imate novu igračku, dodao je Hamitov.