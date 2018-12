Britanski stručnjak: Naši tenkovi su inferiorni jer je ruska Armata potpuno promijenila pravila igre

Russia Beyond

Bez obzira na unaprjeđenje osnovnih borbenih tenkova NATO-a, oni se u realnoj bitci neće moći suprotstaviti ruskom tenku nove generacije T-14 "Armata". Zapadni stručnjaci upozoravaju da će modernizacija realno zastarjelog koncepta u konstrukciji tenkova dovesti do nepotrebnih troškova, dok će rezultati biti neprimjetni. Ako želimo parirati Rusima, potreban nam je projekt razvoja potpuno novog tenka.

Britanski vojni stručnjak Will Flannigan je na internetskom portalu Wavell Room napisao da osnovni borbeni tenkovi kao što su britanski Challenger 2, američki M1A2 "Abrams" i njemački Leopard 2 personificiraju vrh zapadne tehničke misli kada je u pitanju razvoj oklopne tehnike. Međutim, ta misao se razvijala do posljednjeg desetljeća 20. stoljeća i poslije toga ostala na istoj razini. S druge strane, ruski konstruktori su osmislili tenk nove generacije T-14 "Armata", koji je od spomenute trojke bolji po tri fundamentalna faktora:

stupnju preživljavanja

vatrenoj moći i

pokretljivosti.

"Izrada osnovnog borbenog tenka T-14 'Armata' na najbolji način demonstrira na kojem se tehnološkom stupnju nalaze ruski inženjeri kada je u pitanju dubinsko poznavanje osnovnih kriterija u konstrukciji tenka", prenosi internetski portal RG. "Pokretljivost je uvijek bilo teško uklopiti s ostala dva faktora. Ova važna karakteristika je nekako uvijek bila obrnuto proporcionalna faktorima kao što su vatrena moć tenka i njegov stupanj zaštićenosti - kvaliteta oklopne zaštite. Ruski konstruktori su uspjeli s tenkom T-14 'Armata' usuglasiti sve ove faktore. Dovoljno je pogledati masu tenka Challenger 2 koji je sa svojih 62 tone daleko teži od ruskog konkurenta", napominje vojni stručnjak.

Vatrena moć je ostvarena pomoću univerzalnog glatkocijevnog topa u kalibru 125 mm. I to nije sve. Ruski konstruktori su ostavili prostor da se ovaj top zamijeni još težim oruđem 2A83 kalibra 152 mm. Osnovno tenkovsko oružje na tenku "Armata" je preciznije od npr. njemačkog analoga L-55 u kal. 120 mm koji je montiran na posljednju iteraciju tenka Leopard 2A7, a uz to je i daleko otporniji na habanje koje se javlja uslijed intenzivne eksploatacije. Ekspert naglašava da tenkovski top koji je montiran na američki obt Abrams već četvrt stoljeća ne zna za modernizaciju. Pored toga, ovaj top predstavlja licencnu verziju njemačkog tenkovskog topa Rheinmetall Rh-120 koji je s ove točke vremena zastarjelo oruđe. Na sve ove pobrojane prednosti ruskog osnovnog tenkovskog topa koje definitivno ima u odnosu na svoje zapadne konkurente, on može iz tenkovske cijevi ispaljivati i navođene rakete, čime ostvaruje daleko veći efektivni domet. Ekspert je ovu problematiku dalje potkrijepio činjenicom da se britanski obt izazivač nalazi u nezavidnoj situaciju, jer ne može koristiti standardno streljivo NATO-a u kalibru 120 mm, zato što ima olučenu tenkovsku cijev.

"Nema nikakve sumnje da se britanski tenk Challenger 2 može unaprijediti kada je u pitanju njegov sustav za upravljanje vatrom, ali i dalje ostaje problem zastarjelog tenkovskog topa s olučenom cijevi koji ograničava širu upotrebu tenkovskog streljiva", smatra vojni stručnjak i dodaje da se britanski tenk suočava sa stvarnom prijetnjom od tehničke zastarjelosti uslijed brzog uzleta i razvoja ruskog tenkovskog programa.

Pored svega navedenog, Will Flannigan je posebnu pozornost obratio na činjenicu da ruska "Armata" koristi unaprijeđeni hodni mehanizam i učinkovitiji dizelski motor, što mu omogućuje da izdrži izuzetno visok intezitet uporabe i na taj način stekne stratešku mobilnost u odnosu na tenkove protivnika.

Ruski tenk također radikalno nadilazi svoje konkurente i po pitanju zaštite tenkovske posade. Pored tradicionalne oklopne zaštite, ovaj tenk koristi još nekoliko zaštitnih mehanizama. Prije svega se to odnosi na integraciju dva sustava aktivne zaštite tenka. Prvi ima zadatak aktivno ometati nišandžiju koji gađa tenk, gdje se uz istovremeno njegovo osljepljivanje stvara i dimna zavjesa oko tenka (njegovo ime je "Štora"). Drugi tip aktivne zaštite nosi ime "Afganit" i ima sposobnost da pomoću ultraosjetljivog radara u vremenskom intervalu koji se mjeri u stotim dijelovima sekunde otkrije dolazeći projektil, izvrši izračunavanje njegove putanje leta, i uništi ga dok se još nalazi u zraku, pomoću visokoeksplozivnih spremnika koji su raspoređeni u specijalnim lansirnim kutijama na vanjskom korpusu tenka. Sličan sustav se nalazi i u opremi izraelskih tenkova, dok zemlje NATO-a kasne kada je u pitanju razvoj ovakvog tipa zaštite tenka. Ekspert upozorava da bi eventualna daljnja nadogradnja oklopa koja bi se ostvarila dodavanjem dopunskih zaštitnih blokova do te mjere uvećala ukupnu masu tenka da bi se dobilo neprihvatljivo tromo oruđe. U cjelini gledano, ruski tenk T-14 je bacio rukavicu u lice nemarnim ministarstvima obrane Velike Britanije i SAD-a kada je u pitanju razvoj oklopne borbene tehnike nove generacije. Potencijal za modernizaciju osnovnih borbenih tenkova Challenger 2 i M1A2 je gotovo u potpunosti iscrpljen, a bez adekvatnih projekata njihove zamjene uskoro će ovi tenkovi postati tehnološki zastarjela borbena sredstva.