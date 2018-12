Američki stručnjak za oružje predložio opcije za "nadogradnju" Kalašnjikova

Russia Beyond

Global Look Press

Američki stručnjak za naoružanje Larry Vickers govorio je o odnosu prema automatu "Kalašnjikov" i iznio određene prijedloge za usavršavanje ove puške.

"To je vrlo pouzdano oružje i mnogo je preciznije nego što se to obično pretpostavlja", rekao je stručnjak u intervjuu objavljenom na službenom YouTube kanalu koncerna "Kalašnjikov".

On je istaknuo da je glavna odlika "Kalašnjikova" to koliko je mehanizam jednostavan. "Jasno mi je koliko je truda uloženo da bi se to postiglo. Mnogo ljudi je uložilo svoju krv, znoj i suze kako bi ovo oružje bilo tako jednostavno, a istovremeno i pouzdano", dodao je Vickers.

YouTube

On je također primijetio da automatska puška "Kalašnjikov" i dalje nije nadmašena. "Ukoliko postoji mogućnost da se doda par modifikacija, to bi potpuno riješilo sve probleme", rekao je Vickers.

"Rekao bih da je prva neophodnost - ukoliko planirate koristiti automat za bilo kakav ozbiljan zadatak, i to bez obzira na kalibar koji koristite - montiranje kolimatorskog nišana. To je najkorisniji dodatak koji možete montirati", rekao je ovaj stručnjak.

Podsjećamo da su američki mediji u studenom javili kako bi novi AK-308 mogao postati jedan od najambicioznijih proizvoda koncerna "Kalašnjikov" u posljednjim desetljećima.