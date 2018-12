SAD upozorova da bi izvozna verzija tenka T-72B1MS "Bijeli orao" mogla postati hit u svijetu

The National Interest prenosi da su "ruski osnovni borbeni tenkovi tipa T-72B3 najsmrtonosnija verzija tenka koja je proizvedena na bazi legendarnog T-72". Pri tome američki list navodi da je ovaj učinkoviti i progresivni tenk znatno jeftiniji, nego verzije tenka T-90 uključujući i posljednju modifikaciju tenka T-80.



Po mišljenju autora publikacije, modernizirana verzija tenka T-72 ima veliki potencijal za primjenu u vojskama širom svijeta, s obzirom na zaista veliku količinu ovih tenkova koji se i dalje nalaze u operativnoj upotrebi, ali u ovom trenutku verziju tenka T-72B3 aktivno koriste samo vojske Rusije i Bjelorusije. No, izvozna verzija ovog tenka koja nosi oznaku T-72B1MS "Bijeli orao", koji u velikoj mjeri sadrži paket opreme koji je vezan za standard B3 može značajno izmijeniti situaciju.



Na obje modernizirane verziju tenka T-72 je montiran ciljnički sustav "Sosna-U" s usavršenim sustavom za upravljanje vatrom i termovizijom. Pored toga T-72B1MS posjeduje panoramski ciljnik zapovjednika tenka PK PAN "Sokolovo oko". Upotreba ovog optoelektronskog sustava omogućava posadi tenka T-72B1MS da stekne daleko bolji pregled situacije na bojnom polju. Autor publikacije napominje da se sličan sustav nalazi i u opremi moderniziranih tenka T-90M.



No, prema riječima američkog internet portala The National Interest izvozna verzija tenka T-72B1MS je ipak znatno slabija od verzija T-72B3 kada je riječ o kvaliteti oklopne zaštite. Naime njegova pasivna oklopna zaštita koja se sastoji od sustava "Kontakt-1" je inferiornija od sustava "Kontakt-5" i posebno "Relikt" koji se nalaze ruskim osnovnim borbenim tenkovima. Ova razlika je prema američkim autorima nastala iz razloga što se za izvoznu verziju tenka tenka T-72B1MS zanimaju vojske koje dolaze iz Južne i Srednje Amerike. U uvjetima kakvi vladaju u ovim zemljama, a to su nepregledne džungle i brdoviti tereni važnije je imati što kvalitetniji optoelektronski sustav s termovizijskim ciljnikom. Također, države koje se nalaze na teritoriju Južne i Središnje Amerike, Afrike i sl., nemaju tenkove i drugo protutenkovsko streljivo koje može ozbiljnije ugroziti moderniziranu verziju tenka T-72B1MS. Njegova eksploatacija je daleko lakša, a samim tim i jeftinija, kada je smanjena težina tenka pa nije neophodno značajno uvećavati snagu motora što povećava njegove ukupne troškove.