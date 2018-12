General ruske vojske naveo glavne razloge zašto je Tu-160 najbolji bombarder na svijetu

Russia Beyond Croatia

U nadolazećim godinama rusko strateško zrakoplovstvo će dobiti modernizirane zrakoplove Tu-160M2 s poboljšanim karakteristikama. Kako navodi zapovjednik strateškog zrakoplovstva, general-pukovnik Sergej Kobiljaš, trenutno u svijetu ne postoji konkurencija kada je u pitanju ovaj zrakoplov.



Kako prenosi ruski informativni portal "Krasnaja zvijezda", general se osvrnuo i na nedavne zadatke koje su obavili strategijski bombarderi Tu-160, za vrijeme svog posjeta Venezueli. Naime, zrakoplovi su letjeli preko vodenog prostranstva Atlantskog oceana, gdje su nailazili na nestabilne olujne zone praćene snažnim električnim praženjem. Međutim, piloti su tom prilikom pokazali visoku razinu profesionalizma, gdje su u realnom vremenu korigirali svoju putanju leta u cilju izbjegavanja nepotrebnog rizika, istovremeno uzimajući u obzir i parametre razine goriva u rezervoarima.



On je prokomentirao i izjavu američkog diplomata Kevina Whitakera (veleposlanik SAD-a u Kolumbiji) koji je prije nekoliko dana rekao da je ruski nadzvučni bombarder "muzejski eksponat":



"Radi se o vrlo neprofesionalnoj izjavi, koja oslikava veliku zavist kod ljudi koji Rusiju smatraju svojim neprijateljem. U cjelokupnoj povijesti zrakoplovstva još se nije pojavila letjelica koja ovom zrakoplovu može parirati po brzini, visini leta i doletu. Njegova maksimalna brzina dostiže 2230 km/h. To je više nego kod neusporedivo lakših lovačkih zrakoplova, koji se nalaze u zemljama koje čine NATO", - rekao je ruski general.



Suvremeno raketno naoružanje koje posjeduje ovaj bombarder, njegova brzina i plafon leta, dozvoljavaju mu učinkovito nanošenje udara bez ulaska u zonu neprijateljske protuzrakoplovne obrane. Prvi čovjek strateškog zrakoplovstva je dodao, da su osim ovih svojih parametara tehničke sposobnosti Tu-160 još nisu iscrpljene. Njegova modernizirana verzija će imati još bolje karakteristike. To će biti praktički novi zrakoplov koji je će samo izvana izgledati kao stari.



Od bezbroj elemenata koje će postati dio unaprijeđenog zrakoplova, izdvaju se dvije ključne stvari. Prvo, s ovim naprednim zahvatima produžit će se rok njegove eksploatacije, koja će dostići razdoblje 45-50 godina. Na drugom mjestu se ističe paket duboko modernizirane avionike samog zrakoplova, s novim radioelektronskim kompleksom koji je integriran s napadno-navigacijskim komponentama, gdje će zrakoplovom moći da se upravlja preko inercijalne, astro-inercijalne, radarske i satelitske navigacije. Letjelica će za svoju obranu koristiti kompleks protuelektronske borbe koju razvija koncern "Radioэlektronnie tehnologii".