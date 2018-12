SAD procjenjuje posljedice mogućeg nuklearnog napada s ruske podmornice "Jurij Dolgoruki"

Russia Beyond Croatia

Američko internet izdanje We Are The Mighty napravilo je simulaciju posljedica napada na SAD koji bi bio izvršen s podmornice tipa "Borej" raketama s nuklearnim bojevim glavama. Prema proračunima ovog časopisa, samo jedna ruska podmornica, na primjer "Jurij Dolgoruki", dovoljna je da nanese fatalnu štetu američkoj vojsci i mornarici.