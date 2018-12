Ruski znanstvenici ustanovili kada vitamin B12 postaje opasan za organizam

Vitamin B12 u kombinaciji s drugim vitaminima i nekim korisnim antioksidansima u stanju je uništiti zdrave stanice organizma i razoriti DNK, zaključak je do kojeg su eksperimentalnim putem došli znanstvenici iz Instituta za teorijsku i eksperimentalnu biofiziku Ruske akademije znanosti u podmoskovskom gradu Puščinu.

Rezultati istraživanja ruskih znanstvenika objavljeni su u časopisu Redox Biology.

"Zaključci do kojih smo u istraživanju došli ukazuju na složeno i proturječno djelovanje antioksidansa u kombinaciji s drugim biološkim molekulama. Iznimno je važno da se to zna i ima u vidu kada se prave kombinacije ovih tvari u terapeutske svrhe", rekao je Vladimir Akatov, zamjenik direktora Instituta za teorijsku i eksperimentalnu biofiziku Ruske akademije znanosti, prenose ruski mediji.

Antioksidansi štite genom od oštećenja i usporavaju starenje stanica. Nedavno su kemičari i biolozi pokazali da brojne tvari koje se nalaze u čaju, kavi i drugim prehrambenim proizvodima rješavaju taj problem daleko efikasnije od klasičnog vitamina C i imaju mnoga druga korisna svojstva.

Unatoč očiglednoj dobrobiti, znanstvenici zasad ne mogu točno reći u kojim količinama i koliko često treba uzimati te tvari i kako one utječu na rad drugih biološki aktivnih molekula u ljudskim stanicama.

Kako napominje služba za odnose s javnošću Instituta, Akatov sa svojim timom već duže vrijeme nastoji ustanoviti mogu li takvi procesi prouzročiti opasne promjene. Tako su ovi znanstvenici nedavno otkrili da kombinacija vitamina B12 i nekih antioksidansa, kao što je recimo vitamin C ili acetilcistein, prouzrokuje stvaranje vodikovog pereksida i drugih agresivnih molekula koji ubijaju stanice i razaraju DNK.

U svom je novom radu Akatovljev tim pokazao da do sličnih procesa dolazi u kombinacijama vitamina B12 s drugim antioksidansima, tvarima iz skupine tiokarbamata. Mnogi od njih imaju fungicidna i protukancerogena svojstva. Znanstvenici odavno pokušavaju otkriti kako oni funkcioniraju i kako se njihova aktivnost može pojačati ili smanjiti. Ruski biofizičari su otkrili da ti antioksidansi mogu ubiti stanice raka stoga što njihova interakcija s vitaminom B12 dovodi do pojave ne samo vodikovog peroksida i drugih oksidanasa, već i jedne opasne tvari. Riječ je o disulfiramu, spoju od nekoliko atoma dušika, sumpora, vodika i ugljika, koje se primjenjuje za odvraćanje od alkoholizma. To dovodi do masovnog uništenja kako stanica raka, tako i zdravih stanica u organizmu, kao i drugih opasnih promjena. Kako su eksperimentalna istraživanja pokazala, za samo dva dana smjesa vitamina B12 i antioksidansa ubila je oko 90 posto stanica u epruveti. S druge strane, antioksidansi bez dodatka vitamina B12 uopće nisu doveli do oštećenja stanica. Sve to govori o tome da treba biti vrlo oprezan u odabiru kombinacija vitamina i obavezno konzultirati liječnike.