Video: Pogledajte kako Su-25 raketira kopnene ciljeve potencijalnog neprijatelja

Televizijski kanal "Zvijezda" objavio je na svojoj stranici video-materijal raketnog udara jurišnika Su-25 tijekom vojne vježbe koja je održana u Kirgistanu. Zrakoplov je tom prilikom raketirao kopnene ciljeve.

U tekstu se napominje da su zrakoplovi poletjeli s uzletno-sletne staze aerodroma Kant, koji se nalazi na prostoru Središnjeg vojnog okruga, poslije čega su zauzeli pravac ka vojnom poligonu Edeljvejs, gdje su ih čekale kopnene mete. Zrakoplovi su letjeli u rasponu od 200 do 2500 metara visine, a njihova prosječna brzina je iznosila 700 km/sat. Za uništavanje kopnenih ciljeva zrakoplovi su upotrijebili oko 30 nevođenih raketnih zrna koja su nosili na potkrilnim nosačima. Upravljačka sredstva na poligonu su potvrdila uništenje svih ciljeva.

Su-25 je sovjetski/ruski jurišni bombarder namijenjen za neposrednu vatrenu podršku kopnenim trupama na zemlji. Odlikuju ga velika pokretljivost, snažno naoružanje i oklopna zaštita trupa letjelice koja nerijetko može izdržati pogodak granate ispaljene iz protuzrakoplovnih topova, ali i PA rakete. Nedavno je ruska vojska dobila prvu isporuku duboko moderniziranih jurišnika Su-25SM3 koji se odlikuju još jačom oklopnom zaštitom, koja je postignuta dupliranjem sloja oklopa na vitalno važnim mjestima na zrakoplovu. Upotrijebljene su ploče koje su napravljene od titana i superčvrste legure čelika, a koje, prema riječima zrakoplovnih stručnjaka, mogu izdržati udarac granate kalibra 30 mm.

Osnovna namjera konstruktora koji su osmislili najnoviji paket modernizacije SM-3 bila je stvoriti zrakoplov koji će biti daleko "žilaviji" od svojih prethodnika. Tako je, pored spomenute oklopne zaštite, primijenjen i suvremeni kompleks protuelektronske zaštite koji zrakoplov treba zaštititi od protivničkih raketa opremljenih infracrvenim, ultraljubičastim, optičkim i radarskim glavama za samonavođenje. Dakle, pored raketa koje se ispaljuju s ramena, a koje se vrlo lako mogu naći u rukama terorističkih formacija (npr. "Strela", "Igla", "Stinger" i sl.), ovaj kompleks vrlo uspješno ometa i rakete srednjeg i velikog dometa koje imaju ozbiljne vojske ("Patriot", "Aster", "Buk").

Što se tiča avionike, na posljednju verziju zrakoplova je integriran napredni optoelektronički sustav SOLT-25 za otkrivanje ciljeva i navođenje vatre. SOLT-25 je višekanalni kompleks, koji pored TV-kanala ima termovizijsku kameru i laserski daljinomjer. Zahvaljujući svojim naprednim funkcijama on može uspješno detektirati veliki broj "točkastih" ciljeva na ozbiljnim daljinama, i to u svim meteorološkim uvjetima, dan/noć. Odlikuje se visokim stupnjem automatizacije, što do krajnjih granica pojednostavljuje posao pilota. Također, značajno je unaprijeđen i kokpit zrakoplova koji je obogaćen novim Head-up zaslonom, kao i dodatnim ekranima koji pomažu pilotu prilikom kontrole statusa glavnih sustava zrakoplova.

Zrakoplov može ponijeti do 4400 kilograma različitog ubojnog tereta, gdje uglavnom dominiraju nevođene i vođene rakete klase zrak-zemlja, kao i zrakoplovne bombe. Zbog svoje još veće robusnosti što se tiče oklopa, ali i sofisticiranosti napadno-navigacijskog kompleksa, piloti su Su-25SM3 prozvali "Super-grač".