Ruska mornarica u četvrtak dobiva prvi patrolni brod klase 22160

Ruska ratna mornarica (VMF) će u četvrtak u svoj borbeni sastav primiti prvi patrolni brod klase 22160 "Vasilij Bikov" (evidencijskog broja 368). Ovu važnu informaciju je novinarima u subotu prenijela informativna služba Ministarstva obrane. "Glavni patrolni brod klase 22160 'Vasilij Bikov' ulazi u operativni sastav VMF Rusije 20. prosinca", rekli su u ministarstvu. Svečanost podizanja Andrejevske zastave će se održati u Novorosijsku, čime će ovaj brod započeti svoj, nadamo se, dug i uspješan put službovanja u ruskoj mornarici.

Patrolni brod klase 22160 "Vasilij Bikov" izgrađen je u Zelenodoljskom brodograđevinskom zavodu u Tatarstanu. Radi se o modularnoj plovećoj konstrukciji, koja je namijenjena za osiguranje teritorijalnih voda u daljnjoj morskoj zoni, na daljinama do 200 nautičkih milja od obale. Njegova višenamjenska funkcija omogućuje rješavanje čitavog seta zadataka koji se mogu pojaviti na morima, od borbe s piratima pa sve do spasilačkih operacija.

Brod je dugačak 94 metara, a širok 17 metara. Gaz mu je 3,7 metara. Korpus broda je zaštićen oklopom koji je otporan na streljačko oružje. Ukupan deplasman broda je 1500 tona. Patrolni brod ove klase pokreću dva 4-taktna turbokompresorska dizel motora pojedinačne snage 6000 KS (ukupno 12 000 KS) + četiri električna agregata koja za gorivo koriste dizel, ukupne snage 300 kilovata. Tu se nalazi i pomoćni motor u slučaju totalne havarije ili kvara glavnog pogonskog bloka, snage 100 kilovata. Ovi motori osiguravaju brodu maksimalnu brzinu plovidbe do 27 čvorova. Kapacitet rezervoara s gorivom mu omogućuju da prijeđe razdaljinu od 6000 nautičkih milja pri ekonomičnoj brzini kretanja koja iznosi 16 čvorova. Brod na otvorenom moru može boraviti do 60 dana. Na njemu se nalazi 80 članove posade (20 ljudi + 80 članova dopunskog personala).

Radarska postaja koja je integrirana na brodove ove klase je "Pozitiv-MK" efektivnog dometa do 300 km, koja istovremeno može navoditi i rakete na otkrivene ciljeve, što implicira da će ovaj brod posjedovati snažnije naoružanje od osnovnog.

Njegovo osnovno naoružanje čine artiljerijski modul 1×76 mm AU AK-176MA i osam protuzračnih raketa kratkog dometa "Igla". Tu se još nalazi i nekoliko mitraljeza. Međutim, zbog modularnosti same konstrukcije, on može na svojoj palubi nositi helikopter mase do 12 tona (Ka-27, Ka-29, Ka-52K) ili 2-4 bespilotne letjelice, ali i krstareće rakete "Kalibr" dometa nekoliko tisuća kilometara, koje se nalaze u univerzalnim raketnim lanserima koji se mogu uklopiti u njegov trup.