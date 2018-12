Ruski znanstvenik objašnjava zašto Amerikanci ipak jesu sletjeli na Mjesec

Russia Beyond

U intervjuu za RIA Novosti direktor Instituta geokemije i analitičke kemije Ruske akademije znanosti Jurij Kosticin osvrnuo se i na pitanje američkog slijetanja na Mjesec. On je odgovorio na pitanje kakvi dokazi postoje da su Amerikanci u razdoblju od 1969. do 1972. slijetali na Mjesec, kao i jesu li mogli umjetno napraviti lunarnu zemlju i predstaviti je kao dokaz.

"Pitanje jesu li Amerikanci sletjeli na Mjesec nije kontroverzno. Međutim, i dalje postoje špekulacije o ovoj temi, a one uglavnom dolaze od ljudi koji nemaju nikakve stručne veze sa svemirom", rekao je Kosticin i dodao:" Nećete čuti nijednog kozmonauta da tvrdi da Amerikanci nisu sletjeli na Mjesec."

"Razvoj i implementacija američkog programa slanja čovjeka na Mjesec pod kodnim imenom 'Apollo', pokrenutog 1961. godine, praćen je diljem svijeta, uključujući i SSSR. Amerikanci su u razdoblju od 1969. do 1972. imali sedam lunarnih misija, a jedna od njih je bila neuspješna", kazao je stručnjak.

"Misija 'Apollo 13' s posadom je pokrenuta 11. travnja 1970., nakon dvije prethodne uspješne misije 'Apollo 11' i 'Apollo 12', ali je pretrpjela kvar. Plinski cilindar na raketi je oštećen i njegov je sadržaj počeo curiti i cijepati trup letjelice. Letjelica se počela nekontrolirano kretati. Tada je odlučeno da se nastavi ka Mjesecu kako bi se iskoristila njegova gravitacija za povratak na Zemlju, jer je moglo dogoditi da ne bude dovoljno goriva za povratak. Nakon ovog incidenta, Amerikanci su još četiri puta sletjeli na Mjesec", objašnjava Kosticin.

"Nemoguće je falsificirati lunarnu zemlju. Amerikanci su iz sedam lunarnih misija na Zemlju donijeli preko 150 kilograma zemlje, i to uglavnom bazalta. Sve to su poslije proučavali znanstvenici iz raznih zemalja - Njemačke, Francuske, SSSR-a", kaže on.

"I na Zemlji ima bazalta, ali se njegova kemijska kompozicija, svojstva i struktura značajno razlikuju od lunarnog. Amerikanci su donijeli komade tla koji su po starosti vrlo blizu starosti Sunčevog sustava", objašnjava dalje Kosticin i dodaje:" Potrebno je istaknuti da su i Zemlja i Mjesec nastali otprilike u isto vrijeme, ali drevno kamenje na Zemlji nije opstalo uslijed litosferskih procesa."

"Na Zemlji se kamenje mijenja zahvaljujući aluvijalnim procesima. Tvar koja se formira na površini Zemlje neprekidno tone u podzemlje i tamo se drobi što vodi do nestanka stijena. Na Mjesecu su aluvijalni procesi različiti, a uzrokuje ih solarni vjetar. Takvo nešto ne postoji na planetu Zemlji. Čestice solarnog vjetra postupno drobe lunarne stijene. U izdrobljenoj formi one se nazivaju regolit i on prekriva Mjesec na mnogim mjestima. Amerikanci su i ovo donijeli na Zemlju pa je postalo moguće proučiti i upratiti kronologiju procesa koji se odvijaju na lunarnom tlu."

"Inscenirati američko slijetanje na Mjesec bi bilo teže i skuplje nego stvarno doći tamo. A onda bi i takvu prevaru trebalo držati u trajnoj tajnosti, što nije moguće. NASA bi mogla držati svoje datoteke tajnima, no u realizaciji 'Apollo' misija sudjelovale su i brojne nezavisne tvrtke", navodi stručnjak.

"Sumnje svjetske javnosti u vjerodostojnost slijetanja na Mjesec izazvale su snimanje dokumentarnih filmova o tome. Amerikanci su u njima zarad ilustracije koristili snimke napravljene u filmskim studijima", zaključuje Kosticin.