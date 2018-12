Planira li AvtoVAZ proizvodnju gradskog automobila futurističkog dizajna Zetta druge generacije?

Russia Beyond

Na petom po redu međunarodnom forumu "Grad budućnosti. Toljati "predstavljen je konceptualni gradski automobil Zetta "SITI Modulj-2".

Izložena Zetta je drugi prototip ovog gradskog električnog automobila namijenjenog za ljude s ograničenim mogućnostima. Aktualna verzija u odnosu na prethodnu suvremenija je i odlikuje se originalnim futurističkim dizajnom. Auto je rađen po standardnoj tehnologiji za male serije, na okvir od čeličnih cijevi okačeni su paneli od pleksiglasa.

Ovaj gradski automobil razvili su ruski konstruktori iz Zelenograda i Toljatija. U suštini je riječ o kompaktnom gradskom automobilu na struju s četiri motora integrirana u kotače, koje je osmislio poznati izumitelj Dmitrij Dujunov.

Serijska proizvodnja ovog noviteta očekuje su 2021. godine, međutim, za realizaciju projekta potrebna su znatna ulaganja. Vrlo je moguće da će se Zetta sklapati u halama AvtoVAZove tvornice u Toljatiju, budući da najveći ruski proizvođač automobila razmatra takvu mogućnost, pišu ruski mediji.

Automobil je izgrađen na univerzalnoj platformi s litij-ionskim baterijama koje se nalaze ispod poda. Platforma ima mogućnost skaliranja i korištenja i za elektroautomobile drugih veličina. Maksimaln snaga motora-kotača Dujunova iznosi 18,1 kilovat, a maksimalni okretni moment 200 Nm. Zajedno elektromotori razvijaju 72,4 kilovata (98 KS) snage i 800 Nm okretnog momenta. S jednim punjenjem litij-ionskih baterija kapaciteta deset kilovata Zetta može prijeći 200 kilometara.

Prve informacije o ovom automobilu na struju pojavile su se u listopadu prošle godine, a široj je javnosti predstavljen u srpnju ove godine na izložbi "Innoprom 2018" u Jekaterinburgu. Vozilo prve generacije imalo je čudne dimenzije te je podsjećalo na kolica za prijevoz prtljage na aerodromu. Konstruktori su to objasnili željom da prilagode vozilo svim kategorijama korisnika, uključujući i one s posebnim potrebama. Masa praznog automobila Zetta, uključujući baterije iznosi 820 kilograma, ali uz primjenu planirane aluminijske karoserije, masa bi mogla biti smanjena do 550 kilograma, piše RG.