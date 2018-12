Kako je ruski viceadmiral reagirao na prijetnje zapovjednika američke 2. flote

"On je izrekao samo svoje mišljenje, koje u suštini ne predstavlja ništa. Jer, da bi se ovakve gnusne zamisli realizirale u praksi, morate imati dozvolu predsjednika SAD-a. Zanimljivo je da se on u svom obraćanju fokusirao na dvije točke, na Kalinjingrad i Krim. On računa na to da bi im u pogodnom trenutku sa svojim nosačima zrakoplova uspio prići dovoljno blizu, odakle bi mogao podići svoju mornaričku avijaciju i iskoristi njezin udarni potencijal", pojasnio je Petar Svjatašov, prenosi internetski portal Vzgljad.

"Svojim izjavama viceadmiral Lewis pokušava utjecati na našu psihu", uvjeren je Svjatašov i dodao: "Mišljenja sam da kod nas postoji dovoljno sredstava koja bi brzo ohladila usijanog brbljavca. Imamo podmornice koje neće dopustiti američkim nosačima zrakoplova da uopće dođu u poziciju s koje mogu nanijeti udare", rezimirao je ruski viceadmiral.

Kako je priopćio internetski portal Vzgljad, nedavno je zapovjednik Druge flote ratne mornarice SAD viceadmiral Andrew Lewis izjavio da je NATO spreman suprotostaviti se Rusiji na Krimu i u Kalinjingradu.

"Mi imamo jasnu metodologiju koja se bazira na manevru. Njezina suština se temelji na našoj sposobnosti da budemo tihi, kada je nužno da budemo tihi, i da progovorimo, ako je nužno da govorimo", rekao je on.

Ranije se iz Vojske SAD-a moglo čuti da Rusija sa svojim obrambenim protubrodskim i protuzračnim sustavima primjenjuje taktiku blokiranja dostupa američkim snagama na strateški važnim područjima. Oni na taj način učinkovito neutraliziraju bilo kakve ofenzivne aspiracije ovog saveza. Preciznije, sustavi protuzračne obrane velikog dometa S-400 su razmješteni u Kalinjingradu, na Krimskom poluotoku i u Siriji, što Rusima dozvoljava da se jače pozicioniraju na strateški izuzetno važnom Mediteranu. Primjerice, protuzračne rakete klase zemlja-zrak, koje se nalaze u naoružanju sustava S-400 u Kalinjingradu, u ogromnoj mjeri kompliciraju primjenu lovačko-bombarderskih udarnih kapaciteta na tom prostoru, što dovodi u pitanje izvođenje ofenzivnih vojnih operacija NATO-a koje se praktički u svim svojim segmentima oslanjaju na veliku zračnu potporu.

Tako je bivši zapovjednik američke Kopnene vojske u Europi, general Ben Hodges, istaknuo da je ruski vojni potencijal u Kalinjingradu i na Krimu vrlo snažan, te da oni (misli se na Ruse) posjeduju sredstva protuzračne, proturaketne i protubrodske obrane, koja su podržana s nekoliko tisuća vojnika. Ali unatoč tome, "NATO je spreman uhvatiti se u koštac s tim izazovima", istaknuo je tom prilikom Hodges.