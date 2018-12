U Rusiji pušten u pogon prvi nuklearni reaktor na plutajućoj platformi

"U Murmansku, na jedinoj plutajućoj nuklearnoj elektrani na svijetu 'Akademik Lomonosov', koja je napravljena u postrojenju FGUP 'Atomflot', uz suradnju sa specijalistima 'Baltijskog zavoda', prvi od dva reaktora RU-1 je doveden na 10 % energetskog kapaciteta. To znači da je na platformi došlo do stavljanja u pogon jednog od dva reaktora, i to krmenog reaktora", javio je koncern "Rosenergoatom".



U bliskoj budućnosti planira se oba reaktora postepeno dovesti do nominalne razine snage.



Glavni stadij pogonskih operacija je kompleksno ispitivanje nuklearnog reaktora s plutajuće platforme koje je počelo 25. studenog, a trajat će do proljeća 2019. Na jesen 2019. plutajuća energo-platforma će biti dopremljena do luke Pevek na Čukotki, gdje će zamijeniti nuklearnu elektranu "Bilibinska" i toplanu "Čaunska".



Nuklearna elektrana "Akademik Lomonosov" snage 70 megavata namijenjena je generiranju i distribuciji toplinske i električne energije za potrošače, a može se koristiti i za destiliranje morske vode. Stanica je opremljena s dva reaktora tipa KLT-40S, koji mogu generirati 70 megavata elektriciteta i 50 gigakalorija po satu toplinske energije u nominalnom operativnom modu.