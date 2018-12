Pokrili cijelu Europu: Ruska vojska u funkciju pustila zahorizontalni radar dometa 3000 km

Russia Beyond

Radarska postaja ekstremnog dometa "Kontejner" stupila je u ogledno-borbeno dežurstvo u naseljenom mjesto Kovilkino (Mordovija). U planu je da se ova faza završi do kraja 2019. godine, kada bi ovaj radar u potpunosti ušao u operativni sastav ruske vojske. Ovu informaciju je objavilo rusko Ministarstvo obrane, prenosi internetski portal Lenta.Ru.

"Ovo je prvi radar tipa 'Kontejner' koji je napravljen u zemlji. U skladu s državnim programom preoružanja i planovima aktivnosti Oružanih snaga Ruske Federacije mi ćemo napraviti i staviti u fukciju još nekoliko ovakvih radara", navode u ruskom Ministarstvu obrane.

Kako je rečeno, radi se o radaru koji je sposoban kontrolirati zračni prostor na udaljenosti do 3000 km. U tom prostoru zahorizontalni radar "Kontejner" može locirati praktički sve zračne objekte koji se danas nalaze u upotrebi. Zahvaljujući naprednim elektronskim komponentama, on može istovremeno pratiti čak 5000 zračnih ciljeva različitog tipa, uključujući i one koji imaju smanjeni radarski odraz.

Nedavno je generalni direktor NII za razvoj dalekometnih radarskih sustava Kiril Makarov izjavio da će prva radarska postaja "Kontejner" po planu i programu stupiti u ogledno borbeno dežurstvo početkom 2019. godine. Prema njegovim riječima, "ostvarit će se uvid u praktički kompletnu zračnu situaciju iznad europskih zemalja koje se nalaze u NATO savezu, gdje će ruska vojska u svakom času imati apsolutnu kontrolu".

Napomena:

Dimenzije radarske postaje su zaista upečatljive. Ona se sastoji od nekoliko desetaka stupova koji su visoki kao stambena zgrada od deset katova. Njezin efektivni domet će pokrivati površinu zračnog prostor iznada Arktika, preko Skandinavije, Poljske, Njemačke, bazena Sredozemnog mora, Turske, Izraela, Sirije. Radar na ovom prostoru registrira doslovno sve, bez obzira na veličinu aerodinamičkog objekta, njegovu brzinu i visinu. Njegova osjetljivost ide toliko daleko da odmah otkriva lansiranje balističke ili krstareće rakete, tj. trenutak kada se ona odvaja od zemlje. Ovdje je trenutak otkrivanja od ključne važnosti, jer na vrijeme omogućuje adekvatno obavještavanje dežurnih proturaketnih i protuzračnih sustava o nadolazećoj opasnosti.