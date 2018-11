Predstavljena ruska strategija "osvajanja" Mjeseca u tri faze

Russia Beyond

Global Look Press

Zamjenik predsjednika Vijeća za svemir i znanstveni direktor Instituta za svemirska istraživanja Lev Zeljonji je govorio o planovima za izgradnju antiradijacijskih skloništa na Mjesecu i o korištenju robotskih rovera za navođenje kozmonauta.

Prema zaključcima sastanka članova Vijeća za svemir i "Roskosmosa" održanog u Moskvi, znanstvenici su se dogovorili da strategija osvajanja Mjeseca otpočne aparatima "Luna-25", "Luna-26" i "Luna-27", koji bi imali zadatak ispitati teritorij, ispuniti određene znanstveno-istraživačke zadatke i pripremiti teren za naredne korake, priopćeno je za RIA Novosti.

Nakon toga bi, kako je to objasnio Zeljonji, na Mjesec stigao tim kozmonauta, i to pomoću superteške rakete.

"Prije toga, međutim, postoji i srednji korak, a to je kruženje oko Mjeseca. No, glavni zadatak je rad na površini Mjeseca: to podrazumijeva znanstvena istraživanja uz pomoć kozmonauta, razvoj svemirskih opservatorija na Mjesecu, i drugo", rekao je znanstvenik, dodajući da bi opservatoriji bili specijalizirani za istraživanje radiovalne astronomije i svemirskih zraka.

Među perspektivnim zadacima osvajanja Mjeseca je i gradnja infrastrukture, izvlačenje vodenog leda, vodika i kisika za gorivo, pravljenje posebnih "cigli" od regolita (regolit je rastresiti sloj heterogenog materijala koji prekriva čvrstu stijenu) uporabom robota kako bi se one koristile za izgradnju podzemnih skloništa , "jer je zaštita od radijacije neophodna", dodaje znanstvenik.

Osim toga, kako navodi Zeljonji, na Mjesecu će biti razmješteni i mobilni robotski sustavi - u formi autonomnih rovera - koji će se moći koristiti i za transport kozmonauta.

Podsjećamo da je u srijedu Vijeće Ruske akademije znanosti podržao planove za izgradnju naseljive lunarne baze.

Ruska orbitalna baza oko Mjeseca

Planirano je da se lansiranjem baznog modula krajem 2025. otpočne i izgradnja ruske nacionalne postaje u orbiti Mjeseca. To je objavljeno u prezentaciji "Mape puta realizacije lunarnog programa", koju je pripremio glavni konstruktor posadnih kompleksa Jevgenij Mikrin.

Prema ovom konceptu, u budućnosti će ruski svemirski brodovi i druge letjelice imati svojevrsno "pristanište" u obliku orbitalne stanice, odakle će se kozmonauti spuštati na površinu jedinog Zemljinog prirodnog satelita.

Isti stručnjak je ranije predstavio koncept blisko-lunarne stanice, dizajnirane na osnovama modula za Međunarodnu svemirsku stanicu (International Space Station - ISS). To bi praktički podrazumijevalo strukturu čvorišta s nekolicinom stanica za pristajanje letjelica, kao i znanstvenim, energetskim i pogonskim modulima. Dotične tehnologije bi najprije bile testirane u Zemljinoj orbiti, u sklopu funkcioniranja ruskog segmenta ISS-a.

Direktor "Roskosmosa" Dmitrij Rogozin je na kraju prezentacije priopćio da će detaljni koncept lunarnog programa Ruske Federacije biti gotov u naredna tri mjeseca.