Video: Pogledajte kako genijalni ruski akademik pretvara Su-57 u savršeni borbeni kompleks

Predstavljamo video snimku testiranja višenamjenskog lovačkog zrakoplova pete generacije Su-57,. Test je izvođen u tzv. "gluhoj sobi", koja je po svojim dimenzijama najveća u Ruskoj Federaciji. To je ustvari prostorija čiji su zidovi obloženi specijalnim materijalima koji u apsolutnim veličinama "upijaju" radiovalove, tj. ne dozvoljavaju im da se reflektiraju (odbijaju) od zidova.

Testiranja su pomogla da se odredi koliko je trup perspektivnog ruskog zrakoplova učinkovit u rasijavanje elektromagnetnih valova koje izlučuju protivnički radari. U ovom slučaju provjera se vršila na staklu pilotske kabine. Na nju je nanesena specijalna pokrivka, koja mijenja glavne karakteristike elektormagnetnih valova.

"Specijalna pokrivka je nanesena preko cijelog korpusa letjelice. Naravno, mi možemo napraviti kompletno tijelo letjelice od materijala koji apsorbira radiovalove, no tu se javlja problem njegove čvrstoće", rekao je za TV kanal Zvijezda rukovoditelj na specijalnom programu poboljšanja tehničko-taktičkih karateristika Su-57, akademik Andrej Lagarkov. On je naglasio da su istim putem krenuli i konstruktori američkog strateškog bombardera B-2 "Spirit", gdje su zbog prenaglašene upotrebe specijalnih materijala, ali i karakteristične forme "zmaja", letno-tehničke karateristike zrakoplova postale nevažne. To je sve utjecalo i na dimenzije unutarnjih odsjeka za smještanje ubojnih sredstava, što je značajno smanjilo spektar primijenjenog naoružanja. Na taj je način "Duh" nesposoban npr. lansirati raketu.

Kod Su-57 je sve u najboljem redu, kako s letno-tehničkim parametrima, tako i s čvrstinom same konstrukcije zrakoplova. Na prethodnim je testovima letno krilo lovca, koje je sastavljeno od kompozitnih materijala, izdržalo opterećenje koje je veće od projektirane mjere.