U čemu je tajna preciznosti "kremaljske puške" koja štiti Vladimira Putina

Federalna služba sigurnosti Ruske Federacije, koja je odgovorna za sigurnost Vladimira Putina i drugih državnih dužnosnika, usvojila je rusku snajpersku pušku T-5000. Ovo oružje je dio kompleksa "Preciznost", i to ne samo po imenu. Kada se radi o pouzdanosti i besprijekornoj preciznosti, T-5000 je nešto najbolje što Rusija ima za ponuditi. Zbog toga se FSO - služba koja može itekako birati - odlučio za ruski proizvod umjesto za puške čuvenog britanskog proizvođača "Accuracy International".

Tajna preciznosti puške T-5000 leži u njezinoj cijevi. Napravljena je od nehrđajućeg čelika, i to tehnikom jediničnog rezanja. To je tehnologija koja košta najviše novca i vremena, ali se isplati pri pravljenju visokopreciznog naoružanja, piše Forbes. U proizvodnji ove ruske puške koristi se njemačka oprema za obradu. Pri tome, od bušenja cijevi do sastavljanja gotovog proizvoda, cijev prolazi kroz niz operacija. Potom slijedi temeljna inspekcija koja uključuje i introskopsko skeniranje kanala cijevi.

Aluminijski okvir T-5000 ne samo da smanjuje masu oružja, nego dopušta i čvrsto montiranje nišanske i druge opreme. Kundak je plastičan, teleskopski, s mogućnošću podešavanja u skladu s potrebama anatomije strijelca. U kundaku se nalazi i dodatni monopod za fiksiranje oružja u režimu čekanja. Sve ukupno, ova ruska puška posjeduje dobro osmišljena rješenja kojima se olakšava posao snajperista. Primjerice, zatvarač se može skinuti i rasklopiti na terenu, bez ikakve dodatne opreme, za svega nekoliko minuta. Ovo je, primjerice, bitno u situacijama kada se zatvarač zaglavi.

Puška je dizajnirana tako da može koristiti pet tipova streljiva. Najsnažnije od njih je .338 Lapua Magnum. Ovaj 16,2 grama težak metak izlijeće iz cijevi pri brzini od 900 metara u sekundi, pa se može koristiti za mete udaljene i do 2,5 kilometra, pa i više. Cijev T-5000 za ovaj kalibar dugačka je gotovo 70 cm i opremljena je regulatorom trzaja kako bi se kompenzirao snažni povratni udarac. Velika prednost ove puške je njezina multikalibarnost. U istim terenskim uvjetima, zamjenom cijevi i nekolicinom prepravki, moguće je za 20 minuta podesiti oružje za uporabu streljiva drugog kalibra, ovisno o zadatku.

T-5000 je moderna puška za precizna djelovanja i nadilazi sve ranije ruske modele, zaključuje se u članku. Posjedujući u svom arsenalu ovo i druga oružja, FSO je u stanju na najbolji mogući način zaštititi državno rukovodstvo.