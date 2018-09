Video: Na internetu se pojavila snimka s mjesta pada supersoničnog lovca-presretača MiG-31

Lovac se srušio tijekom izvođenja vježbovnog leta koji se nalazio u planu i programu za obuku novih pilota. Ovaj zrakoplov slovi za jedan do najbržih zrakoplova na svijetu. Njegova posljednja modifikacija može nositi i hipersonične rakete "Kinžal".

Na internetu se pojavio video-materijal s mjesta pada ruskog borbenog zrakoplova MiG-31 koji se jučer srušio u Nižegorodskoj oblasti. Na njemu se može vidjeti kako gori olupina ovog zrakoplova. Na mjestu pada su primjetne jedinice MČS i hitne pomoći.

Lovac-presretač MiG-31 je pao 19. rujna prilikom izvođenja planiranog vježbovnog ljeta. Oba pilota koja su se nalazila u zrakoplovu uspjela su se katapultirati i sigurno sletjeti na zemlju.

Prema prvim informacijama kojima raspolaže rusko Ministarstvo obrane, do avio-katastrofe je došlo uslijed iznenadnog tehničkog kvara. U priopćenju se navodi da zrakoplov nije na sebi nosio nikakva ubojna sredstva. MiG-31 je pao u nenaseljenom području, prilikom čega nije nanesena nikakva dodatna materijalna šteta. Prema informacijama ruskih medijskih portala, zrakoplov je pao nedaleko od grada Kulebaki. Prema njihovim riječima, prilikom pada zrakoplova on je u potpunosti izgorio.

Letjelica za ostvarivanje zračne prevlasti na velikim daljinama

Lovci-presretači MiG-31 (NATO kodifikacija Foxhound) namijenjeni su presretanju zračnih ciljeva na velikim udaljenostima, koje su po svom borbenom radijusu nedostupne klasičnim lovcima. Glavni alat koji tom prilikom upotrebljavaju je visokoosjetljiva fazna antenskih rešetka (FAR) "Zaslon-M" koja može dobaciti na daljinu i do 320 km. Kod modernizirane varijante BM integriran je novi napadno-navigacijski sustav koji omogućuje istovremeno praćenje do 24 cilja, od čega računalo ili operater bira skupinu najopasnijih ciljeva i navodi vatru na njih. Borbena patrola sastavljena od četiri zrakoplova Mig-31BM može pokrivati prostor od oko 380 000 km².

Radi se o zaista impresivnoj "ptici". Zrakoplov ima dužinu od gotovo 22 metra, a maksimalna uzletna masa doseže 46,2 tone. Poboljšana pogonska grupa, koja se sastoji od dvoprotočnih turbomlaznih motora D-30F6, omogućuje da se zrakoplov mase gotovo 46 tona dovede do granica hipersonične brzine (maksimalna brzina Mig-31 iznosi 3000 km/h). Strop leta je 20 600 metara. Operacijski dolet letjelice koja je naoružana s četiri rakete R-37/R-33 s dva podkrilna spremnika s gorivom iznosi 3000 km. Zrakoplov ima sposobnost nadopunjavanja gorivom u zraku (avio-cisterna).

Njegova posljednja modifikacija nosi oznaku MiG-31K. Ova verzija se trenutno nalazi u opitno-borbenoj eksploataciji (dakle, u operativnim zrakoplovnim jedinicama) u broju od oko desetak aparata, koji mogu nositi hipersonične rakete "Kinžal". Zrakoplovi su bazirani u Ahtubinsku (Astrahanska oblast) i nalaze se u režimu borbenog dežurstva.

Implementacija novog napadno-navigacijskog sustava uvjetovala je da se ova verzija zrakoplova "prekvalificira" iz lovca-presretača u udarnu zrakoplovnu letjelicu. S ove verzije je uklonjen radar. Uvećan je kapacitet spremnika s gorivom, čime je povećan operativni dolet ovih letjelica, tj. zona aktivnog borbenog patroliranja. Odrađena je rekonfiguracija u upravljačkom dijelu kokpita zrakoplova i pokazivačima zaslona, radi integracije novih parametara koji su vezani za raketu "Kinžal". Također, temeljito je moderniziran i blok aparature za vezu.