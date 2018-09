Hrvatski mediji o transformaciji ruske vojske

Russia Beyond

Vježba "Vostok-2018" je pokazala da ruska vojska više nema nikakve veze s vojskom kakvu je ova zemlja naslijedila od SSSR-a, piše Večernji list, a prenose ruski mediji.

Kako podsjeća autor članka, ruski vojnici početkom devedesetih godina nisu imali što jesti, a oružane snage su propadale, što je pokazao Prvi čečenski rat. Rusija se sada "ponovno postala svjetska velesila, i to u punom smislu te riječi".

Ruska vojna doktrina se jako promijenila u usporedbi sa sovjetskim vremenima. Dok je Crvena armija tijekom Drugog svjetskog rata okršaje protiv njemačke vojske dobivala uz velike gubitke, danas je pristup ruske vojske potpuno drukčiji. Cijeni se svaki ljudski život, piše hrvatsko izdanje. Istodobno, ruska je vojska među najvećima na svijetu, a po broju tenkova je apsolutno najjača vojna sila, dodaje autor.

Večernji list opisuje velike promjene u ruskoj vojsci, koje su počele 2012. godine. Kao prvi i osnovni korak potpuno je reorganizirana struktura i zapovjedni lanac kopnene vojske. "No to je bio tek početak. Ruska vojska je počela transformaciju iz sirove vojne sile koja se oslanjala na čelik i topovsko meso, u profinjenu, visoko učinkovitu i tehnološki vrlo naprednu vojsku", navodi se u članku.

Moskva se posljednjih godina, u pripremi povratka svoje vojne sile na globalnu geopolitičku arenu, fokusirala na cijeli niz specifičnih niša, za koje Zapad nije razvijao adekvatan protuodgovor, napominje autor.

Konkretno, Rusi su, kako bi pojačali srž svoje kopnene vojske, razvili tenk T-14 "Armata", koji se drži smatra od najboljih tenkova današnjice. Razvijena je i cijela nova obitelj zrakoplova "Suhoj", posebno Su-30 i Su-35 koji se, uz stealth karakteristike, mogu ravnopravno nositi s najsuvremenijim zrakoplovima Zapada poput američkih F-22 ili F-35.

Ruska tehnologija je posebno daleko otišla u sustavima kontrole zračnog prostora, odnosno u protuzračnim sustavima, među kojima posebno treba izdvojiti sustav S-400 koji kontrolira zračni prostor na 400 kilometara udaljenosti i kojemu poznati američki Patriot ne može parirati.

Razvijeno je i topništvo, piše Večernji list. "S novom generacijom streljiva ruski projektili imaju ne samo znatno veću razornost već i znatno veći domet od zapadnih pandana, čime mogu sa sigurne udaljenosti 'tući' artiljerijske položaje neprijateljske strane bez da ih ona uopće može svojim granatama dosegnuti", navodi se u izdanju.

Ipak, Rusija je najveći iskorak učinila u sustavima ratovanja budućnosti, elektroničkog ratovanja, cyber ratovanja i uporabe sofisticiranih sustava. "Danas su postrojbe za elektroničko ratovanje integralni dio svake postrojbe na razini brigade, a mogućnosti su ogromne. Od blokiranja GPS signala na području borbenog djelovanja, do presretana komunikacija i uključivanja u psihološko djelovanje na bojišnici", piše autor članka.

Večernji list je također ukazao na znatnu ulogu bespilotnih letjelica u ruskoj vojsci, kao i na stvaranje postrojbi za specijalne namjene koje su razvijene u posljednjih desetak godina.

"Razvoj ruske vojne sile nije gotov, to je proces koji traje. No sada je već potpuno jasno – to više nije vojska koja se oslanja na nepregledne valove ljudstva i topovskog mesa, već vojska koja se suvremeno, u tehnološkom i operativnom smislu, može nositi sa svim suparnicima", zaključuje izdanje.

Vojne vježbe "Vostok-2018" su održane od 11. do 17. rujna pod vodstvom ministra obrane Sergeja Šojgua. U njima su sudjelovale praktički sve jedinice koje se nalaze u sastavu Središnjeg i Istočnog vojnog okruga, Sjeverne flote, zračno-desantnih snaga i vojno-transportne avijacije zračno-svemirskih snaga.