Ruski "taksi do Mjeseca" bi uskoro mogao postati stvarnost

Ruska nacionalna svemirska agencija "Roskosmos" početkom kolovoza je objavila imena osmorice novih kandidata za svemirska obuku. To znači da su ovi ljudi - četvorica vojnih pilota i četvorica inženjera - već prošli rigorozni, godinu i pol dana dugi proces selekcije nakon kojeg im slijede još dvije godine skupe obuke za svemirske letove. Prema službenom priopćenju agencije, ova klasa kozmonauta će biti obučavana za rad na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS), pilotiranje novom generacijom ruskih svemirskih letjelica "Federacija" (čiji je razvoj u tijeku) i, vjerojatno najbitnije, oni bi mogli postati prvi Rusi koji će kročiti na Mjesec.

Da je Kremlj ozbiljan u namjeri da pošalje ljude na jedini Zemljin prirodni satelit više nije nikakva tajna. O tome ja najprije otvoreno govorio ruski predsjednik Vladimir Putin, a jedna od najnovijih potvrda stigla je 23. kolovoza u formi priopćenja novog direktora "Roskosmosa" Dmitrija Rogozina da će ova agencija uskoro formirati zasebni Centar kontrole letova za lunarne misije. Istom je prilikom na međunarodnom vojnom forumu "Armija 2018" zamjenik direktora "Roskosmosa" Jevgenij Nesterov precizirao da su u tijeku radovi na transformaciji tehničkih rješenja satelitsko-navigacijskog sustava GLONASS za potrebe lunarnog programa.

Rogozinov tempo

Za prvi stadij ruskog lunarnog programa predviđen je niz besposadnih, robotiziranih misija. Tako bi automatska sonda Luna-25 trebala biti lansirana tijekom 2021. godine, potom bi 2025. njezinim putem krenule i sonde Luna-26 i Luna-27, dok bi Luna-28 donijela uzorke Mjesečevog tla natrag na Zemlju. Ipak, glavni bi pothvat bile misije s posadama astronauta, a njihov vrhunac bi, prema ambicijama Moskve, trebalo biti uspostavljanje trajne baze negdje u blizini jednog od Mjesečevih polova. Osim toga, "Roskosmos" namjerava sudjelovati i u međunarodnom pothvatu postavljanja trajne Mjesečeve orbitalne stanice "Deep Space Gateway", u okviru kojeg bi se prva lansiranja letjelica s posadama mogla dogoditi sredinom idućeg desetljeća.

Kako bi ove ambicije bile realizirane, ruski inženjeri uveliko rade na razvoju nove generacije svemirskih letjelica, prije svega na superteškoj raketi za daleka putovanja i svemirskoj letjelici "Federacija". Međutim, oboje su skupocjeni i dugotrajni projekti (prva probna lansiranja "Federacije" s posadom se očekuju tek negdje 2025./2026.), a novi direktor "Roskosmosa" je željan brzih uspjeha. Rogozin je 28. lipnja pojasnio da bi Rusija mogla otpočeti s posadnim misijama na Mjesec još prije okončanja razvoja nove generacije svemirskih letjelica. U tome bi "Roskosmosu" mogao pomoći vremešni, ali i dalje besprijekorno pouzdani "Sojuz". Direktor ruske svemirske agencije je to objasnio na sljedeći način: "Sojuz je izvorno i pravljen u sklopu sovjetskog lunarnog programa, što znači da je njegovo unapređenje u tom cilju [u cilju leta na Mjesec, op. aut.] vrlo moguće."

Nova šansa za "Sojuz"

Tvrtka "RKK Energija", koja je proizvođač ove sada već legendarne svemirske letjelice s pedesetogodišnjim stažem, već radi na planovima za modifikaciju "Sojuza" kako bi ga pretvorila u svojevrsni svemirski turistički trosjed za razgledavanje Mjeseca s distance od svega 90 kilometara. Zamisao je da na takvim letovima dva sjedala, po cijeni od oko 150 milijuna dolara po karti, pripadnu superbogatim avanturistima, dok bi jedno sjedište bilo rezervirano za profesionalnog kozmonauta koji bi imao ulogu svemirskog vodiča. Sve bi trebalo biti spremno za premijerni let već početkom 2020-ih. Na taj način ne samo da bi "Sojuz" drastično uvećao komercijalne kapacitete "Roskosmosa" i pomogao mu da uspješno konkurira Elonu Musku na polju svemirskog turizma, već bi se pokazao i kao jeftino rješenje za sudjelovanje Rusije u projektu "Deep Space Gateway".

Kako bi "Sojuz" mogao stići do Mjeseca bit će mu potreban dodatni pogon. Idealni kandidat za to je unaprijeđeni model svemirskog tegljača "Blok DM-03", koji se koristi kao sastavni dio čuvenih ruskih raketa "Proton-M". U praksi bi tegljač bio lansiran odvojeno, bilo u sklopu rakete "Proton-M" lansirane s kozmodroma Bajkonur u Kazahstanu, ili u sklopu rakete "Angara-5" lansirane s najnovijeg ruskog kozmodroma "Vostočni". "Sojuz" bi se potom u Zemljinoj orbiti spojio s tegljačem i krenuo na put do Mjeseca i natrag. Tako bi čuvena svemirska letjelica dobila novu namjenu kao "svemirski taksi".