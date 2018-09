Satnija za vatrenu potporu sastavljena od novih BMPT "Terminator" asistira oklopnjacima

Global Look Press

Jedna satnija sastavljena od borbenih vozila za potporu tenkova "Terminator" ojačala je tenkovske napadne ešalone koji će sudjelovati u okviru osnovne etape strateške vojne vježbe "Vostok-2018" koja se održava na poligonu Cugol u Zabajkalskoj regiji. Ovo je prenijela informativna služba koja se nalazi u sastavu Ministarstva obrane Rusije, prenosi novinska agencija TASS.

"U okviru praktičnog izvođenja jedne od etapa koja će se izvesti na vojnom poligonu Cugol, planiramo uvođenje jedne satnije borbenih strojeva za potporu tenkova 'Terminator'", ističe se u ovom priopćenju.

Kako su pojasnili ljudi iz Ministarstva obrane, jedinica "Terminatora" će djelovati u prvom ešalonu zajedno s tenkovskim i mehaniziranim sastavima koji se nalaze unutar Istočnog vojnog okruga. Njihov osnovni cilj je likvidacija oklopljenih ciljeva uvjetnog neprijatelja koji će imitirati osnovne borbene tenkove i ostala borbena sredstva radi njihove podrške. Ovoj oklopno-mehaniziranoj udarnoj grupi ruske vojske će pomagati i kompletna mehanizirana brigada Narodno-oslobodilačke vojske Kine, kao i pješadijski dijelovi Vojske Mongolije.

Borbeni stroj za potporu tenkova BMPT "Terminator" u naoružanje ruske vojske je ušao ove godine. Ovo sredstvo karakterizira izuzetno snažno naoružanje koje se sastoji od dva automatska topa 2A42 kalibra 30×165 mm s b/k od 850 granata, četiri laserski navođene protutenkovske rakete 9M120-1 "Ataka" koje su smještene u isti broj tansportno-lansirnih kontejnera, dva automatska bacača granata AGS-17 u kal. 30 mm s b/k od 600 granata i moderniziranog mitraljeza PKTM u kal. 7,62x54 mm s b/k od 2000 metaka.

BMPT "Terminator" može uništavati širok spektar ciljeva na daljinama od 4000 do 6000+ metara. Tako npr. automatski topovi 2A42 imaju efektivan horizontalni domet do 4000 metara (probojnost do 50 mm homogenog čelika pod kutom od 60 st. na daljini od 1000 m). Za ovaj top su razvijena dva tipa streljiva u kalibru 30×165 mm, pancirni i fugasni, a borbene platforme koje ga koriste kao osnovno naoružanje su oklopna borbena sredstva BMP-2, BMD-2, BMD-3, BTR-90, kao i helikopteri Ka-50, Ka-52, Mi-28. Topovi su osposobljeni da djeluju u pojedinačnom i rafalnom režimu paljbe.

Laserski navođena raketa "Ataka" može dosegnuti svoj cilj na daljini od 6000 metara, pri čemu ima izuzetnu brzinu, čime se maksimalno skraćuje vrijeme njezinog leta. Treba napomenuti da napredne verzije ove rakete, s tandem bojevom glavom, imaju uvećan domet koji sada doseže cijelih 10 km, a povećana je i njezina probojnost koja iznosi 1000 mm + homogene čelične ploče, zaštićene strukturom dinamičke zaštite. Raketa je opremljena tandem-kumulativnom i termobaričnom bojevom glavom.

Podsjetnik

Strateška vojna vježba "Vostok-2018" započela je 11. rujna i trajat će sedam dana. Vježbom osobno rukovodi ruski ministar obrane general Sergej Šojgu, a lokacija njezinog održavanja su prostor ruskog Dalekog istoka i akvatorij Tihog oceana. U okviru vojne vježbe angažirani su svi vidovi i rodovi koji se nalaze i sastavu ruske armije. Prema riječima ruskog ministra, u vježbama će sudjelovati oko 300 tisuća vojnika i časnika, više od 1000 zrakoplova, helikoptera i bespilotnih letjelica, oko 80 brodova i pomoćnih plovnih sredstava, 36 tisuća tenkova, oklopnih transportera i drugih sredstava različite namjene.