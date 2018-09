Tiha smrt: Amerikanci strahuju od novog minobacača napravljenog specijalno za ruske diverzante

Russia Beyond

Ruski minobacač 2B25 "Gal", koji se odskora nalazi u naoružanju ruskih specijalnih jedinica - Specnaz, pored svoje sposobnosti da nečujno uništi živu silu neprijatelja, stvara i snažan psihološki efekt koji može uzrokovati paniku u njegovim redovima, navodi američki internetski portal Drive, prenosi RIA Novosti.

Po zalasku sunca, grupa vojnika kreće u borbenu ophodnju s ciljem osiguranja položaja koji se nalazi u neposrednom dodiru s neprijateljskim snagama gdje se odjednom čuje nedefinirani i prigušeni zvuk koji kao da dolazi iz velike daljine. Poslije svega nekoliko sekundi, ova patrola biva "zasuta" projektilima manjeg kalibra, od čijih detonacija dobar dio gine, dok se ostatak u panici sakriva iza stoljetnih stabala, ne znajući uopće što ih je snašlo, niti odakle djeluje neprijatelj. Upravo je po njima djelovao ruski 82-milimetarski nečujni minobacač 2B25 "Gal", slikovito prenose potencijalnu opasnost američki mediji.

Još je 2011. godine ruska kompanija "Burevestnik" predstavila svoju verziju prigušenog minobacača, ali ovaj put u kal. 82 mm. Oružje je konstruirano za potrebe mobilnih diverzantskih grupa. Radilo se o konceptu 2B25 "Gal".

On se od klasičnih minobacača razlikuje u pogledu drugačijeg oblika osnovne cijevi i borbenog postolja. Ključna prednost ovog minobacača, pored malih gabarita, jest primjena rasprskavajuće granate 3VO35E. Prigušenost pucnja se postiže zaključavanjem barutnih plinova u specijalni dodatak mine, prilikom čega se neutraliziraju karakterističan plamen, dim i buka koji se stvaraju tijekom postupka ispaljenja mine. Dakle, pored zvučnog efekta neutralizira se i eventualna demarkacija vatrenog položaja. Isti mehanizam opaljenja posjeduje i prigušeni pištolj PSS "Vul" koji je specijalno projektiran za potrebe jedinica za posebne namene. Metak SP-4, koji koristi ovaj pištolj, ima sličan princip rada kao i artiljerijska granata 3VO35E koja se ispaljuje iz minobacača 2B25.

U slučaju pištolja to dozvoljava da se bez buke i prašine neutralizira cilj na udaljenosti i do 50 metara, dok artiljerijske posade naoružane prigušenim minobacačem mogu to isto napraviti na daljini 100-1200 metara, a da neprijatelj uopće ne osjeti da mu iznad glave leti mina. Usput, sama granata 3VO35E koju koristi ovaj minobacač ima vrlo zanimljiv dizajn po kojem je prepoznatljiva.

U tekstu se navodi da je borbena brzina gađanja 15 granata u minuti. Međutim, u posebnim prilikama ovaj minobacač može ispaliti i do 30 granata u 60 sekundi. Autor napominje da je pod ovako silnom vatrom vrlo otežano, praktički nemoguće izvesti učinkoviti protunapad, osobito ako se ne zna točna pozicija neprijatelja naoružanog ovim minobacačem. Ovo sve stvara paralizu u vlastitim redovima što opet generira paniku među ljudstvom, jer se bore protiv neprijatelja koji je nevidljiv.