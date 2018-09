Američki mediji: S-500 pogodio cilj na 500km, a osim raketa i satelita obara i lovce 5. generacije

"Novi zastrašujući raketni sustav PZO/PRO S-500 "Prometej", ponovo je oborio rekord kada je u pitanju efektivni domet"- navodi američki internet portal The National Interest, a prenosi ruska medijska kuća, Rossijskaja Gazeta.



Izdanje napominje da novi ruski raketni sustav ne da može samo na velikim daljinama uništi ciljeve koji lete izuzetno visoko (kao što su to balističke rakete ili sateliti), nego se i jednako učinkovito boriti s nevidljivim "steltnim" zrakoplovima uključujući američke F-22 i F-35. Istu informaciju je nedavno objavio i američki internet portal CNBC u kojem navodi sljedeće: "Rusija je potvrdila, da novi protuzrakoplovni raketni sustav S-500 može presresti zračne ciljeve koji lete hiperzvučnom brzinom, zatim cjelokupan spektar zrakoplova i bespilotnih letjelica, uključujući i višenamjenske borbene aparate pete generacije F-22 i F-35".



"Iako još nismo videli sve mogućnosti koje može pokazati perspektivni ruski sustav S-500, nema razloga ne vjerovati da su navedene performanse dostižne" navodi se u publikaciji.



Prema vojnim izvorima koji dolaze iz SAD-a, Rusija je već testirala S-500 u "dijapazonima koji su se ranije smatrali nedostižnim". Tako je S-500 pogodio zračni cilj koji se nalazio na udaljenosti od oko 300 milja (500 km), što je za 50 milja više u odnosu na sposobnost najboljih analognih sustava.



"Činjenice su jednostavno jasne: S-500 je demonstrirao mogućnosti koji su ranije bile nedostižne"- priznaje američki portal The National Interest. Dalje, S-500 koristi više modela raketa koje su različite po svojoj osnovnoj namjeni. One mogu uništati ciljeve koji se kreću hiperzvučnim brzinama, uključujući tu i satelite u zemljinoj orbiti.



Prema procjenama ovog američkog portala, S-500 može oboriti cilj na visini od oko 200 km, koji se kreće u radijusu 600 km od njegove transportno-lansirne jedinice. Sustav istovremeno može presresti do deset balističkih raketa. Pri tome, S-500 može biti sastavni dio standardnog sustava PZO.