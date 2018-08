"Rosteh" predstavio podvodni dron koji će čuvati velebni Krimski most od terorističkih napada

"Rosteh" je po prvi put demonstrirao model bespilotnog podvodnog aparata, koji je naoružan posebnim tipom streljačkog oružja, izjavio je za informativni portal RBK zamjenik glavnog konstruktora naoružanja i specijalne tehnike u CNIItočmašu Oleg Čikirev. Ukupna cijena razvoja ovog projekta je oko 10 milijuna rubalja. Radi se o borbenom podvodnom robotu "Nerpa", a zajedno sa znanstvenicima iz tvrtke CNIItočmaš na njegovom razvoju rade i inženjeri znanstveno-proizvodne grupe MAKO (i jedno i drugo poduzeće se nalaze pod kapom "Rosteha").

"Ovo je naš polazni obrazac i u ovom trenutku mi pratimo reakcije zainteresiranih struktura koje imaju potrebu za ovakvim naoružanjem. To se prije svega odnosi na tip i vrstu naoružanja koje žele vidjeti na ovom robotu. Umjesto streljačkog oružja mi možemo na njega integrirati i razornu bojevu glavu od TNT-a", istaknuo je Čikirev. Prema njegovim riječima, osnovna namjena bespilotnog podvodnog robota "Nerpa" je učinkovita zaštita mostova i ratnih brodova od terorističkih diverzija.

"Kada smo krenuli u realizaciju projekta podvodnog bespilotnog robota, planirali smo da će on biti integralni dio ruske Ratne mornarice, unutar mornaričkog pješaštva ili jedinice Rosgvardije", pojasnio je jedan od vodećih inženjera tvrtke CNIItočmaš. On je istaknuo da je nedavno u eksploataciju pušten velebni Krimski most. "Ovaj most osiguravaju specijalne ronilačke jedinice Rosgvardije, kojima 'Nerpa' može biti od iznimne koristi", istaknuo je Čikirev.

Tehničko-taktičke karakteristike robota "Nerpa"

Pretpostavlja se da će maksimalna dubina učinkovite primjene "Nerpe" biti do 50 metara. Efektivni domet upravljanja između operatora i bespilotnog drona će se ostvarivati nad daljinama do 80 metara. Ukupna masa "Nerpe" neće prelaziti 30 kilograma. Njezina prosječna plovna brzina na dubini od 50 metara će iznositi 1 čvor (-2 km/č), a maksimalna autonomija kretanja s jednim punjenjem iznosit će 4 sata.