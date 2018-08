Rusko ratno zrakoplovstvo dobilo 30 zrakoplova, remontirane sustave S-300, te radare "Kasta"

Rusko ratno zrakoplovstvo je dobilo više od 30 novih i remontiranih zrakoplova. Prema riječima informativne službe ruskog ministarstva obrane koje je prenio internet portal Vzgljad radi se o pet novih zrakoplova i 19 koji su u potpunosti remontirani.



Osim zrakoplovne komponente, rusko ratno zrakoplovstvo je opremljeno i s remontiranim protuzrakoplovnim raketnim sustavima S-300, zatim sa 36 novih i devet moderniziranih 3-dimenzionalnih radarskih stanica kružnog osmatranja "Kasta 2-2", koja osigurava otkrivanje zrakoplova, helikoptera, raketa i drugih zračnih objekata na malim visinima, uključujući i ciljeve koje lete ekstremno nisko. Uz to, rusko ratno zrakoplovstvo je svoje hangare s naoružanjem popunilo s više od 30 tisuća zrakoplovnih ubojnih sredstava različitog tipa.



"Do kraja ove godine u skladu s programom državnog plana nabavke naoružanja za potrebe ruskog ratnog zrakoplovstva, očekujemo kompletiranje i isporuku još sedam višenamjenskih borbenih zrakoplova 4++ generacije Su-35S"- istaknuli su u informativnoj službi ministarstva obrane.



Napominjemo da je do kraja 2017.godine u jedinice ruskog ratnog zrakoplovstva isporučeno ukupno 191 zrakoplov i helikopter (ova brojka uključuje potpuno nove zrakoplove, ali i one koji su remontirani i modrenizirani).