Rusija izlazi na svjetsko tržište s najnovijim protuzrakoplovnim raketnim sustavom "Tor"

Ruski državni izvoznik oružja Rosoboroneksport ponudit će inozemnim kupcima najnoviji protuzrakoplovni raketni sustav malog dometa "Tor-E2", najavio je generalni direktor koncerna, Aleksandar Mihejev.



"Na predstojećem vojno-tehničkom forumu "Armija 2018" koji će biti održan od 21. do 26. kolovoza u Podmoskovlju, koncern "Rosoboronrksport" će izaći s detaljnim informacijama o sustavu "Tor-E2". Osim toga na forumu očekujemo veliki interes domaćih i stranih gostiju i za druge novitete protuzrakoplovne obrane naše kompanije, kao što su sustavi "Viking" ili borbeno vozilo "Gibka S", rekao je Mihejev.



Kako je istaknuo, "Tor-E2" je dugoočekivani novitet u segmentu sredstava PZO malog dometa. Mihejev je naglasio da su za ovo oružje zainteresirani kupci iz puno zemalja.



"Sustav je zadržao najbolje osobine svojstvene liniji "Tor" i postao još učinkovitije oružje obrane od svih suvremenih sredstava zračnog napada. Po svojim jedinstvenim borbenim mogućnostima i tehničkim karakteristikama nadilazi većinu konkurentskih modela na svjetskom tržištu, a po mobilnosti i pouzdanosti nema mu ravna", rekao je Mihejev.



Generalni direktor "Rosoboroneksporta" dodao je da je koncern spreman razmotriti zahtjeve za isporuku novih "Torova". Protuzrakoplovni raketni sustav "Tor-E2" u stanju je uništiti zrakoplove, helikoptere, krstareće, proturadarske i druge vođene rakete, visokoprecizno oružje i bespilotne letjelice na udaljenosti od najmanje 15 km i visini do 12 km. sustav radi u uvjetima masovnog protuelektronskog djelovanja protivnika u svim meteorološkim uvjetima. Baterija četvorokanalnog "Tor-E2" u kojoj se nalaze četiri borbena vozila s raketama u stanju je istovremeno gađati 16 ciljeva i to u pokretu ili s kratkim zaustavljanjem. Borbeni komplet jednog vozila čini 16 raketa, dvostruko više nego u prethodnoj modifikaciji sustava tipa "Tor".