U finalu natjecanja "Morski desant" susrele su se ekipe Rusije i Kine

Russia Beyond

U Kini se održala finalna bitka natjecaja "Morski desant", gdje je ruska ekipa nastupila protiv kineske.

Prvo testiranje poslije starta je bila paljba iz 30 mm topa i strojnice. Ruski vojnik, Semen Kuljebjakin odlično je pucao i trenutno se ruski tenk kreće prema prvoj trasi s preprekama i prolazi kroz protutenkovski rov.

Kinezi nažalost nisu ni mogli otvoriti paljbu, s obzirom da ih je izdala tehnika vlastite proizvodnje. Istovremeno, stroj pod ruskom zastavom uvjereno prolazi trasu. Ruska ekipa završava etapu s prvim mjestom.

No, nedugo nakon toga kako se ruski oklopnjak približavao liniji vatre, i kod njega je došlo do problema - zaglavio se mehanizam za punjenje. Atmosfera je maksimalno uzavrela - ruska ekipa izgubila je vrijeme, a Kinezi su dostigli Ruse. No, čini se da nije sve izgubljeno - treba bez grešaka odvesti dionicu i nadati se da će Kinezi imati više grešaka. Pojavljuje se treća ekipa koja je u paljbi uspjela pogoditi sve ciljeve.

U konkurenciji oklopnih transportera, ruska ekipa zauzela je drugo mjesto.

Završni rezultati natjecanja "Morski desant" biti će objavljeni danas, poslije štafete između ekipa Venecuele i Irana.