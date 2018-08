Nevjerojatno veliki: Divovski zrakoplovi SSSR-a i Rusije

Ilja Muromec

Ilja Muromec N. Pasčin/Sputnik N. Pasčin/Sputnik

Ilja Muromec bio je prvi ruski zrakoplov kojeg je tik prije Prvog svjetskog rata, 1913. godine, dizajnirao i konstruirao Igor Sikorski. Nazvan prema liku iz slavenske mitologije, bio je to prvi svjetski zrakoplov s četiri motora. Bio je to i prvi putnički avion na svijetu. Za razliku od svojih prethodnika, imao je udobnu putničku kabinu koja je bila odvojena od kokpita, s nekoliko kreveta i kupaonicom. Putnici su mogli izaći i stajati na donjem krilu.

Ilja Muromec kao bombarder

Arhivska fotografija Arhivska fotografija



Od svojih prvih letova krajem 1913. godine, Ilja Muromec postavio je brojne svjetske rekorde. U veljači 1914. godine poletio je sa 16 ljudi i jednim psom koji su zajedno težili 1300 kg, što je bilo dva puta teže od ičega s čim je i jedan zrakoplov prije toga uzletio. Nakon što je rat započeo, pretvoren je u vojni zrakoplov, te je tog prosinca nekoliko letjelica Ilja Muromec tvorilu prvu ekspediciju bombardera.



TB-3

TB-3

Dizajniran 1930., bombarder TB-3 (Heavy Bomber-3) bio je ogroman avion s četiri motora. Tijekom Drugog svjetskog rata, koristio se kao bombarder i teretni zrakoplov. Također je sudjelovao u vrlo posebnom projektu koji se zvao Zveno ("lančana veza") u kojem je TB-3 pretvoren u matični avion koji je nosio borbene zrakoplove koji su tada najčešće pretvoreni u bombardere. Bilo je od dva do pet takvih aviona. Koncept se pokazao uspješnim u prvom razdoblju rata kad je Zveno bio korišten za bombardiranje strateških objekata u Rumunjskoj, koja je tada bila Hitlerov saveznik.



Maksim Gorki

Maksim Gorki Georgij Petrusov/Sputnik Georgij Petrusov/Sputnik

Tridesetih godina, najveći svjetski zrakoplov bio je Maksim Gorki. Avion, koji je dizajnirao konstruktorski biro Tupoljev, imao je osam motora i raspon krila od 63 metra. U njega je moglo stati 70 putnika. Zrakoplov je dobio ime po ruskom piscu Maksimu Gorkom, te je postavio brojne svjetske rekorde za nošenje najtežih tereta. Također je bio dizajniran za širenje propagande, te je bio opremljen moćnim radijskim uređajem pod nazivom "Glas s neba". Prvi let je imao 1934. godine, ali je bio uništen već iduće godine u padu prilikom demonstracijskog leta u kojem se borbeni avion u pratnji Maksima Gorkog sudario s gigantskim avionom. 49 ljudi je poginulo u nesreći.



An-22 'Antej'

An-22 "Antej" Sputnik Sputnik



Antonov An-22 “Antej” je do danas najveći zrakoplov na turbo pogon na svijetu. Proizveo ga je sredinom 60-tih konstruktorski biro Antonov, te je ostao u proizvodnji do sredine 70-tih. Zrakoplov je proizveden u svrhu vojnog prijevoza sovjetskih zrakoplovnih postrojbi, ali je također bio uvelike korišten u humanitarnim misijama. Unatoč ogromnoj veličini (bio je to prvi sovjetski zrakoplov širokog tijela), može uzletjeti s neasfaltiranih i kratkih pista. An-22 je zapanjio posjetitelje Paris Airshow 1965. godine, jer nikada nisu vidjeli avion koji je mogao letjeti 5000 km noseći 60 tona.

An-124 'Ruslan'

An-124 "Ruslan" Aleksej Kudenko/Sputnik Aleksej Kudenko/Sputnik

An-124 "Ruslan" je još jedan Antonov zrakoplov i najveći svjetski vojni transportni zrakoplov. Tokom 80-tih, bio je najteži teretni zrakoplov na svijetu. Dizajniran je kako bi mogao prenosio dijelove za balističke raketne bacače i druge neuobičajeno velike objekte za civilne građevinske projekte. Ruslan zrakoplovi su i korišteni za prijevoz 140 tona teške opreme za prvi koncert Pink Floyda u Moskvi 1989. godine, a i za 310 tona tešku opremu za koncert Michaela Jacksona u Rusiji 90-tih. S vremena na vrijeme u Rusiji se pojavljuju informacije o nastavku proizvodnje Ruslan aviona (koji su se prestali proizvoditi sredinom 2000-tih), ali zbog činjenice da se konstruktorski biro Antonov nalazi u Ukrajini, šanse za tako nešto su male.

Tu-160

Vadim Savicki Vadim Savicki

Tupoljev Tu-160 je najveći i najmoćniji vojni nadzvučni zrakoplov na svijetu. Također je najbrži strateški bombarder i ima krila s promjenjivom geometrijom. U Rusiji se zove "Bijeli labud", a NATO ga naziva "Blackjack". Dizajniran 1980-ih, Tu-160 čini okosnicu ruske strateške zrakoplovne snage.

An-225 'Mrija'

An-225 "Mrija" Igor Kostin/Sputnik Igor Kostin/Sputnik

Izrađen sredinom osamdesetih, Antonov An-225 "Mrijaa" ostaje najveći zrakoplov na svijetu. Drži svjetski rekord za zračni prijevoz 253 tona tereta. Zrakoplov je bio dizajniran za podizanje raketnih pojačala i Buranov svemirski brod za sovjetski svemirski program. Napravljen je samo jedan takav avion, koji se danas nalazi u Ukrajini, gdje je smješten i biro Antonov.